Региональный форум «Беларусь адзіная» пройдёт в Гомеле 25 августа. Что обсудят на мероприятии?

Новости Беларуси. Консолидация общества, сплоченность белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны. Региональный форум «Беларусь адзіная» продолжает собирать экспертов в разных городах, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. 25 августа местом притяжения для единомышленников станет Гомель.

Мероприятие проходит в формате диалога и посвящено Году народного единства. Приглашенные эксперты делятся своим видением ситуации в стране, перспектив развития экономики, влияния санкций и взаимодействия с зарубежными партнерами. Вадим Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: это не разговор для разговора. Эта информация – повод к действию