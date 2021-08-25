Региональный форум «Беларусь адзіная» пройдёт в Гомеле 25 августа. Что обсудят на мероприятии?

Новости Беларуси. Консолидация общества, сплоченность белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны. Региональный форум «Беларусь адзіная» продолжает собирать экспертов в разных городах, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
25 августа местом притяжения для единомышленников станет Гомель.
Мероприятие проходит в формате диалога и посвящено Году народного единства. Приглашенные эксперты делятся своим видением ситуации в стране, перспектив развития экономики, влияния санкций и взаимодействия с зарубежными партнерами.
Вадим Гигин о форуме «Беларусь адзіная»: это не разговор для разговора. Эта информация – повод к действию
Стартовал форум 20 августа в Бресте. Спустя три дня гостей встречал Молодечно. Сегодня диалог состоится в Гомеле. А далее по очереди другие областные центры. Завершится серия форумов в Минске.