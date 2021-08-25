Новости Беларуси. Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана. Это связано с удаленностью нашей страны от региона Центральной Азии, а также благодаря проведению соответствующей визовой политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом рассмотрение ходатайств граждан Афганистана о предоставлении защиты в Беларуси будет осуществляться индивидуально. На случай возникновения ситуации массового прибытия вынужденных мигрантов порядок действий госорганов определен на законодательном уровне.

Что на самом деле происходит с мигрантами на белорусской границе? Спросили у Госпогранкомитета

В Беларуси работают два пункта временного поселения иностранцев, ходатайствующих о предоставлении защиты, – в Витебске и Гомеле. Единовременно в них могут разместиться до 50 человек.