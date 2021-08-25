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Сергей Рачков проведёт личный приём граждан 25 августа. По какому адресу обращаться?

25 августа 2021 06:47
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Новости Беларуси. В Совете Республики продолжается практика личных приемов. Очередную встречу с гражданами 25 августа проведет председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прием будет вестись с 10:00 часов по предварительной записи.

Сергей Рачков проведёт личный приём граждан 25 августа. По какому адресу обращаться?-1

Личные встречи с населением для власти эффективный способ быстро узнать о тех или иных проблемах, которые волнуют белорусов. А для граждан – возможность получить квалифицированную консультацию или же готовое решение вопроса. Это широко практикуют на всех уровнях.

Здесь печатают Конституцию и паспорта граждан Беларуси. Сенатор Сергей Рачков посетил Дом печати. Подробнее здесь.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

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