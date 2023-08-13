В этот день нельзя заниматься посадкой и прививать растения. Советы лунного календаря на середину августа

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 14 августа – можно сеять и сажать растения, подкармливать их и удобрять почву, рассказали в программе « Плюс-минус ». Нельзя рвать цветы, корчевать деревья, пилить их, копать, а также обильно поливать любые растения.

15 августа – можно обрезать деревья и кустарники, чтобы удалить больные или поврежденные ветви, опрыскивать растения от болезней и вредителей. Нельзя в этот день заниматься посадкой, прививать растения, рыхлить и копать.

16 августа – единственное, что можно делать – это обрезать сухие ветки у деревьев и кустарников.