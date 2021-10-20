В этом возрасте точно лишнее. Когда мама троих детей разрешила малышам пользоваться мобильными телефонами?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос сразу к мамам. Вот скажите, пожалуйста, с какого возраста ваши дети стали пользоваться гаджетами? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я думаю, мы все можем поучаствовать в этом обсуждении. Юлия Крыницкая:

Но сначала наши гости. Вот, Ольга, с вас начнем.

Ольга Тряпкина, мама, выступает против досуга в телефоне:

У меня двое детей. Юлия Крыницкая:

А можно сразу возраст сказать, чтобы мы примерно понимали.

Ольга Тряпкина:

Старшей дочке 12 лет, а младшей 6 лет. И когда моя дочка старшая начала пользоваться гаджетами, они еще не настолько были распространены. Поэтому, естественно, она начала пользоваться, – если мы говорим про мобильные какие-то устройства, – это уже после шести лет, когда она уже пошла в школу. Понятно, что телевизор она смотрела с первых дней своей жизни. А младшая дочь конечно уже раньше стала пользоваться мобильным телефоном, потому что он был у старшей дочки. И она, естественно, делилась с ней, успокаивала ее мобильным телефоном. Поэтому, конечно, дочка уже, наверное, с лет двух, когда уже могла что-то понимать, она конечно же пользовалась. Юлия Крыницкая:

А у вас?

Ольга Повод, мама, выступает «за» технологический прогресс:

У меня трое, 13, 11 и 8. Дети начали пользоваться гаджетами исключительно в образовательных целях примерно с двухлетнего возраста – 2-2,5. Причем не было такого, что вот этот там, ему четыре, а это будут залипать. Я придерживалась строгих рамок, потому что есть возраст, когда, на мой взгляд, это точно лишнее. А дальше уже они так или иначе вовлекаются в эту среду. Никто из нас не может отрицать, что этой среды не существует. Она точно есть, и она прогрессирует. Если еще 10 лет назад ее практически не было, то через 10 лет очень интересно посмотреть, что будет. Юлия Крыницкая:

Алена, у вас пять. У всех есть телефоны уже?

Алена Цуканова, многодетная мама, выступает «за» умеренное использование гаджетов:

У младших еще нет. Но у старших уже не только телефоны, но и более серьезные гаджеты. Юлия Крыницкая:

А младшей, напомните, сколько вашей? Алена Цуканова:

Старшему 15, младшей два годика. Юлия Крыницкая:

Хорошо. А вы даете ей телефончик поиграть?

Алена Цуканова:

Она больше, наверное, не поиграть. Игры все-таки еще рановато. Посмотреть какие-то выступления старших детей, допустим, фотографии или какой-то мультик, который направлен на развитие, так скажем, то, конечно, это присутствует. Юлия Крыницкая:

Она уже включает сама или вы ей еще включаете? Или в два года она уже соображает, как включить телефон, посмотреть мультик? Алена Цуканова:

Нет пока. Там стоит блокиратор на телефоне, поэтому она просит. Вот было пять лет девочке, и благодаря телефону, выучили все цифры. То есть, когда ты ставишь код, и какие цифры ты ей говоришь нажимать – от такой до такой, очень быстро учится. Наталья Надольская:

Это тот самый пример, когда можно использовать во благо те же самые гаджеты.

Алена Цуканова:

Сегодня мир он такой: он реальный и виртуальный. Что бы мы не говорили, что бы мы не делали, эти миры существуют. Поэтому опять же тут, наверное, главное у детей, чтобы они не уходили в виртуальный мир, а все-таки жили реально и параллельно осваивали виртуальный мир. Наталья Надольская:

Лариса, вы когда разрешили использовать детям гаджеты?

Лариса Провоторова, педагог дополнительного образования:

Своим? Наталья Надольская:

Да. Лариса Провоторова:

Старший у меня рос давно уже, ему 27 лет. Поэтому конечно таких проблем тогда вообще не было. А дочке 12. И наверное, с лет трех-четырех.

Татьяна Дыбовская, начальник отдела электронных услуг и сервисов Минского городского института развития образования:

Моему ребенку сейчас 11 лет. И я хочу сказать, что, скажем, до шести лет мы не использовали гаджеты. То есть единственное устройство цифровое, к которому он имел доступ – это телевизор. Естественно, это какие-то были семейные просмотры. Мультики смотрели, то есть это все, конечно, присутствовало. Но до шести лет я не видела необходимости в покупке личного телефона, и свои устройства мы с супругом не давали. Когда он пошел в первый класс, скажем так, любящие бабушки подарили это устройство. И здесь я тоже была достаточно категорична. То есть я давала телефон только на выходные. То есть с понедельника по пятницу – нет, на выходные дозировано для определенных целей это было. Сейчас шестой класс. Скажем, не так просто ограничивать, поскольку все-таки вопрос безопасности. То есть я хочу знать, понимать, где мой ребенок. Мне необходима с ним связь. Конечно, можно было бы, наверное, какой-то кнопочный. Но, я считаю, что как бы убегать от проблемы не совсем правильно. То есть, если есть современное мобильное устройство, и оно у него есть, нужно просто научить правильно им пользоваться. Объяснять, мотивировать собственным примером. Показывать альтернативные какие-то моменты. То есть, вот таким образом.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, замена гаджетов – это вот полная чепуха. Чем больше детям запрещаешь, они же все равно найдут способ, и там будет еще интереснее, только ты для них будешь враг номер один. Наши родители, вы запрещаете вот в строгой форме гаджеты – нет и все, не брать, не трогать?