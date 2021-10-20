В этом возрасте точно лишнее. Когда мама троих детей разрешила малышам пользоваться мобильными телефонами?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос сразу к мамам. Вот скажите, пожалуйста, с какого возраста ваши дети стали пользоваться гаджетами?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, мы все можем поучаствовать в этом обсуждении.
Юлия Крыницкая:
Но сначала наши гости. Вот, Ольга, с вас начнем.
Ольга Тряпкина, мама, выступает против досуга в телефоне:
У меня двое детей.
Юлия Крыницкая:
А можно сразу возраст сказать, чтобы мы примерно понимали.
Ольга Тряпкина:
Старшей дочке 12 лет, а младшей 6 лет. И когда моя дочка старшая начала пользоваться гаджетами, они еще не настолько были распространены. Поэтому, естественно, она начала пользоваться, – если мы говорим про мобильные какие-то устройства, – это уже после шести лет, когда она уже пошла в школу. Понятно, что телевизор она смотрела с первых дней своей жизни. А младшая дочь конечно уже раньше стала пользоваться мобильным телефоном, потому что он был у старшей дочки. И она, естественно, делилась с ней, успокаивала ее мобильным телефоном. Поэтому, конечно, дочка уже, наверное, с лет двух, когда уже могла что-то понимать, она конечно же пользовалась.
Юлия Крыницкая:
А у вас?
Ольга Повод, мама, выступает «за» технологический прогресс:
У меня трое, 13, 11 и 8. Дети начали пользоваться гаджетами исключительно в образовательных целях примерно с двухлетнего возраста – 2-2,5. Причем не было такого, что вот этот там, ему четыре, а это будут залипать. Я придерживалась строгих рамок, потому что есть возраст, когда, на мой взгляд, это точно лишнее. А дальше уже они так или иначе вовлекаются в эту среду.
Никто из нас не может отрицать, что этой среды не существует. Она точно есть, и она прогрессирует. Если еще 10 лет назад ее практически не было, то через 10 лет очень интересно посмотреть, что будет.
Юлия Крыницкая:
Алена, у вас пять. У всех есть телефоны уже?
Алена Цуканова, многодетная мама, выступает «за» умеренное использование гаджетов:
У младших еще нет. Но у старших уже не только телефоны, но и более серьезные гаджеты.
Юлия Крыницкая:
А младшей, напомните, сколько вашей?
Алена Цуканова:
Старшему 15, младшей два годика.
Юлия Крыницкая:
Хорошо. А вы даете ей телефончик поиграть?
Алена Цуканова:
Она больше, наверное, не поиграть. Игры все-таки еще рановато. Посмотреть какие-то выступления старших детей, допустим, фотографии или какой-то мультик, который направлен на развитие, так скажем, то, конечно, это присутствует.
Юлия Крыницкая:
Она уже включает сама или вы ей еще включаете? Или в два года она уже соображает, как включить телефон, посмотреть мультик?
Алена Цуканова:
Нет пока. Там стоит блокиратор на телефоне, поэтому она просит. Вот было пять лет девочке, и благодаря телефону, выучили все цифры. То есть, когда ты ставишь код, и какие цифры ты ей говоришь нажимать – от такой до такой, очень быстро учится.
Наталья Надольская:
Это тот самый пример, когда можно использовать во благо те же самые гаджеты.
Алена Цуканова:
Сегодня мир он такой: он реальный и виртуальный. Что бы мы не говорили, что бы мы не делали, эти миры существуют. Поэтому опять же тут, наверное, главное у детей, чтобы они не уходили в виртуальный мир, а все-таки жили реально и параллельно осваивали виртуальный мир.
Наталья Надольская:
Лариса, вы когда разрешили использовать детям гаджеты?
Лариса Провоторова, педагог дополнительного образования:
Своим?
Наталья Надольская:
Да.
Лариса Провоторова:
Старший у меня рос давно уже, ему 27 лет. Поэтому конечно таких проблем тогда вообще не было. А дочке 12. И наверное, с лет трех-четырех.
Татьяна Дыбовская, начальник отдела электронных услуг и сервисов Минского городского института развития образования:
Моему ребенку сейчас 11 лет. И я хочу сказать, что, скажем, до шести лет мы не использовали гаджеты. То есть единственное устройство цифровое, к которому он имел доступ – это телевизор. Естественно, это какие-то были семейные просмотры. Мультики смотрели, то есть это все, конечно, присутствовало. Но до шести лет я не видела необходимости в покупке личного телефона, и свои устройства мы с супругом не давали.
Когда он пошел в первый класс, скажем так, любящие бабушки подарили это устройство. И здесь я тоже была достаточно категорична. То есть я давала телефон только на выходные. То есть с понедельника по пятницу – нет, на выходные дозировано для определенных целей это было.
Сейчас шестой класс. Скажем, не так просто ограничивать, поскольку все-таки вопрос безопасности. То есть я хочу знать, понимать, где мой ребенок. Мне необходима с ним связь. Конечно, можно было бы, наверное, какой-то кнопочный. Но, я считаю, что как бы убегать от проблемы не совсем правильно. То есть, если есть современное мобильное устройство, и оно у него есть, нужно просто научить правильно им пользоваться. Объяснять, мотивировать собственным примером. Показывать альтернативные какие-то моменты. То есть, вот таким образом.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, замена гаджетов – это вот полная чепуха. Чем больше детям запрещаешь, они же все равно найдут способ, и там будет еще интереснее, только ты для них будешь враг номер один. Наши родители, вы запрещаете вот в строгой форме гаджеты – нет и все, не брать, не трогать?
Алена Цуканова:
Разные мы проходили этапы с детьми. И были какие-то увлечения играми. Но опять же надо сидеть и разбираться, почему какой-то момент был упущен с ребенком. Вот старший, допустим, он и в школу ходит, и в музыкальную школу, у него каждые два часа тренировки. И опять же он находит время посидеть в компьютере. Так как он уже достаточно сформирован, в 15 лет попросил купить ему курсы программирования. И он сидит и изучает: что, как, почему. То есть он там не сидит, не играет, не стреляет. Он пользуется гаджетом, я спокойна.
Младший еще пока ищет себя. Ему интересны какие-то знания энциклопедические. То есть опять же надо смотреть. Потому что где-то какая-то ссылка может запросто увести не на ту, скажем, страничку или еще что-либо. Поэтому здесь вопрос – именно родительская, так скажем, проблема.
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