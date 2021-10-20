«Мы устраивали парковку для телефонов». Психолог рассказала, как можно ограничить детей от использования гаджетов

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу: Ольга, можно к вам сразу вопрос касательно вечернего времени? В какое время суток вообще можно детям пользоваться гаджетами, а в какое время все-таки категорически нельзя? И сколько все-таки по времени это не навредит ребенку еще дошкольного возраста, скажем так? Потому реалии такие есть, что сейчас уже редко ребенок знакомится с гаджетами, когда идет в школу. С телефоном все знакомятся раньше. Вот есть какие-то уже, например, исследования?

Ольга Новаш, психолог:

То, что касается вот вечернего времени, в принципе, всегда же было, что мы ребенка подготавливаем ко сну. И дети вообще не любят эти ритуалы. Поэтому вот, это даже, в принципе, сейчас уже и для взрослых говорят, что вечером все-таки за час, за два до сна лучше его там куда-то убрать. Поэтому даже, например, у меня дома – так проводили эксперимент – мы устраивали парковку для телефонов. То есть мы их там, например, за час до сна оставляли в другой комнате на зарядку. А уже дальше читали книжку, либо тоже готовились.

И что по возрасту, здесь точно не могу сказать, что вот это может быть пять минут, либо там 10 минут. Но, в любом случае, понятно, что чем меньше ребенок, тем это время меньше. И, желательно, конечно же, это время разбивать.

Я вообще люблю с детьми договариваться. То есть я не говорю: «Вот, только 30 минут и все». Мы садимся на равных. Это еще опять-таки один закон развития ребенка, что он хочет быть взрослым, он хочет чувствовать себя равным. Когда мы ему это даем ощущение, он нам не сопротивляется. Поэтому, когда мы садимся с ним – у меня вот две дочери – и говорим: «Вот у нас есть такой вопрос, давай мы его обсудим, как ты считаешь»? Да, понятно, я потом как-то встраиваю свое мнение взрослое, мы к нему потихонечку приходим. Но у нее остается вот это чувство равенства. Мы тогда говорим, например: «Давай договоримся, вот полчаса, но мы это время будем с тобой разбивать». Когда она знает, что я не забираю, и когда я вижу, что, например, это время подходит, я говорю: «Маш, время». Она мне не сопротивляется, она говорит: «Да, хорошо». И дальше идет уже на самом деле заниматься своими делами, которые у нее есть.