Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня две девочки-близнецы. Они последнее время увлекаются тем, что записывают ролики в TikTok, хотя им всего шесть лет. Ольга, TikTok, вообще современные социальные сети, приложения – если дети их осваивают, разве это плохо? Мне кажется, это хорошо.

Ольга Новаш, психолог:

С одной стороны, они чему-то учатся. С другой стороны, вот эти все сейчас приложения ведут к тому, что на самом деле формируется клиповое мышление, когда там быстро листаем. Поэтому, да, показал. Сниметесь вместе с ними в этих роликах. Наталья Надольская:

Мы записываем вместе TikTok.

Ольга Новаш:

Мы делаем тогда акцент не на то, что вот он залипает в этом TikTok. И мы его акцент переводим не на TikTok, а вот на процесс, который мы делаем. Наталья Надольская:

Вы пользуетесь TikTok? Ольга Новаш:

Нет.

Наталья Надольская:

Я вам хочу сказать, как только начинаете пользоваться TikTok, два часа пролетают абсолютно незаметно. Я думаю так в любом приложении. Ольга Новаш:

А чего тогда ждать от детей? Мы сами не можем справиться. Наталья Надольская:

Ваня, Дарья, TikTok пользуетесь? Какой контенту вас там прокручивается в рекомендациях?

Иван Маргунов, учащийся средней школы № 202 г. Минска:

Смешные видео. Дарья Юрчик, учащаяся средней школы № 202 г. Минска:

У меня смешные видео, где-то даже психологические какие-то советы. Вот такое. У меня есть где-то и развивающие, и где-то смешные. Наталья Надольская:

Но вы считаете это полезным приложением, нужен TikTok? Дарья Юрчик:

Да, потому что вот в учебе мы устали. Хочется прийти, просто посмотреть смешное видео, расслабиться, потом пойти делать уроки.

Наталья Надольская:

Я знаю, что алгоритмы TikTok работают так, что на чем ты останавливаешь свое внимание, то тебе потом в рекомендациях и выдается. Вам что-нибудь интересное, полезное по школьному учебному процессу выдается, или только посмеяться? Иван Маргунов:

Только посмеяться. Дарья Юрчик:

Выдается. Наталья Надольская:

А чем вы пользуетесь, кроме расслабления и кайфа?

Дарья Юрчик:

У меня, например, есть аккаунт, который выходит там. Человек рассказывает про картины. Например, в чем их смысл, как они писались. Еще там про феминизм много у меня видео есть. Наталья Надольская:

У меня рекомендации врачей в TikTok очень много, как похудеть.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

А вот ребята, у меня к вам вопрос. А есть ли на ваших телефонах родительский контроль, установлен? Иван Маргунов:

Нет. Дарья Юрчик:

Нет. Юлия Крыницкая:

А вот вы, мамы, устанавливаете?

Ольга Тряпкина, мама, выступает против досуга в телефоне:

Смотрите, я хочу рассказать, как дети обходят, допустим, в школе. В школе действительно забирают мобильные телефоны, но разрешают пользоваться учебниками в планшетах. В частности моя дочка. Насколько развито критическое мышление у детей сейчас. Она просто с мобильного телефона раздала интернет. И в кабинетах, которые близко к этому классу, где хранятся телефоны, она пользуется интернетом в планшете, пожалуйста. Юлия Крыницкая:

У меня в школе дети списывают со смарт-часов. Ну вот, не мои лично.