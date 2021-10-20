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Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?

20 октября 2021 19:02
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня две девочки-близнецы. Они последнее время увлекаются тем, что записывают ролики в TikTok, хотя им всего шесть лет. Ольга, TikTok, вообще современные социальные сети, приложения – если дети их осваивают, разве это плохо? Мне кажется, это хорошо.

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-4

Ольга Новаш, психолог:
С одной стороны, они чему-то учатся. С другой стороны, вот эти все сейчас приложения ведут к тому, что на самом деле формируется клиповое мышление, когда там быстро листаем. Поэтому, да, показал. Сниметесь вместе с ними в этих роликах.

Наталья Надольская:
Мы записываем вместе TikTok.

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-7

Ольга Новаш:
Мы делаем тогда акцент не на то, что вот он залипает в этом TikTok. И мы его акцент переводим не на TikTok, а вот на процесс, который мы делаем.

Наталья Надольская:
Вы пользуетесь TikTok?

Ольга Новаш:
Нет.

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-10

Наталья Надольская:
Я вам хочу сказать, как только начинаете пользоваться TikTok, два часа пролетают абсолютно незаметно. Я думаю так в любом приложении.

Ольга Новаш:
А чего тогда ждать от детей? Мы сами не можем справиться.

Наталья Надольская:
Ваня, Дарья, TikTok пользуетесь? Какой контенту вас там прокручивается в рекомендациях?

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-13

Иван Маргунов, учащийся средней школы № 202 г. Минска:
Смешные видео.

Дарья Юрчик, учащаяся средней школы № 202 г. Минска:
У меня смешные видео, где-то даже психологические какие-то советы. Вот такое. У меня есть где-то и развивающие, и где-то смешные.

Наталья Надольская:
Но вы считаете это полезным приложением, нужен TikTok?

Дарья Юрчик:
Да, потому что вот в учебе мы устали. Хочется прийти, просто посмотреть смешное видео, расслабиться, потом пойти делать уроки.

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-16

Наталья Надольская:
Я знаю, что алгоритмы TikTok работают так, что на чем ты останавливаешь свое внимание, то тебе потом в рекомендациях и выдается. Вам что-нибудь интересное, полезное по школьному учебному процессу выдается, или только посмеяться?

Иван Маргунов:
Только посмеяться.

Дарья Юрчик:
Выдается.

Наталья Надольская:
А чем вы пользуетесь, кроме расслабления и кайфа?

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-19

Дарья Юрчик:
У меня, например, есть аккаунт, который выходит там. Человек рассказывает про картины. Например, в чем их смысл, как они писались. Еще там про феминизм много у меня видео есть.

Наталья Надольская:
У меня рекомендации врачей в TikTok очень много, как похудеть.

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-22

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
А вот ребята, у меня к вам вопрос. А есть ли на ваших телефонах родительский контроль, установлен?

Иван Маргунов:
Нет.

Дарья Юрчик:
Нет.

Юлия Крыницкая:
А вот вы, мамы, устанавливаете?

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-25

Ольга Тряпкина, мама, выступает против досуга в телефоне:
Смотрите, я хочу рассказать, как дети обходят, допустим, в школе. В школе действительно забирают мобильные телефоны, но разрешают пользоваться учебниками в планшетах.

В частности моя дочка. Насколько развито критическое мышление у детей сейчас. Она просто с мобильного телефона раздала интернет. И в кабинетах, которые близко к этому классу, где хранятся телефоны, она пользуется интернетом в планшете, пожалуйста.

Юлия Крыницкая:
У меня в школе дети списывают со смарт-часов. Ну вот, не мои лично.

Про картины и феминизм. Какое видео школьники смотрят в социальных сетях?-28

Лариса Провоторова, педагог дополнительного образования:
Списывают конечно. Вот Ваня знает, я математику иногда у них преподаю. Я становлюсь сзади. Никто ничего не пишет. Все сидят, нигде никого не могу словить. А потом оказывается, раз, три человека одно и тоже написали.

«Мы не можем закрыть глаза на то, что гаджетов нет». Какая польза от чистописания и почему оно осталось в современной школе – подробнее здесь.

# Интернет # общество # Наталья Надольская # Ольга Новаш # Иван Маргунов # Дарья Юрчик # Юлия Крыницкая # Ольга Тряпкина # Лариса Провоторова # Фотофакт

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