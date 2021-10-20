«Мы обе на одной волне». Мама рассказала, почему гаджеты помогают в воспитании детей

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы можете сравнить период, когда рос ваш сын без гаджетов и дочка? Где вам было легче, как маме?

Лариса Провоторова, педагог дополнительного образования:

Вы знаете, наверное, мне легче с дочкой. Потому что я все-таки человек такой, который за технический прогресс. А мне кажется, просто нужно цель сместить. Если мы смещаем цель с личного использования на: принести пользу социуму, например, создать какие-то тесты, какие-то игры даже те же. То почему нет? То есть мне с ней легче говорить именно на эту тему, потому что мы обе на одной волне. И поэтому я и наше объединение по интересам – с седьмого класса уже туда записываются дети – и да, конечно, они активно их используют, эти гаджеты. Мы ими фотографируем, мы ими снимаем видео, монтируем эти видео. И потом делаем на злободневные темы социальные ролики. Почему нет? В которых дети, точно такие же, как и наши, попадают в какие-то очень ужасные, страшные, неприятные ситуации. И они могут посмотреть, как выйти из этой ситуации, не попадая в нее. То есть учатся на чужих ошибках. Наталья Надольская:

Дарья, Ваня, вы помните, с какого возраста вы начали использовать гаджеты?

Иван Маргунов, учащийся средней школы № 202 г. Минска:

Да, я начал пользоваться гаджетом, когда пошел в первый класс. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

До этого родители тебя ограничивали, да? Иван Маргунов:

Да.

Дарья Юрчик, учащаяся средней школы № 202 г. Минска:

У меня появился первый телефон мой кнопочный – первый-второй класс. А потом уже в третьем классе я поднакопила, и сама уже себе купила электронный мобильный. Юлия Крыницкая:

То есть первые телефоны были чисто для связи с родителями? То есть родители тоже не давали играть, да? Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, в этом возрасте еще это было реально, а сейчас на самом деле дети с двух лет уже разблокируют телефоны и сами берут, еще попробуй отбери. Наталья Надольская:

Дарья, для вас насколько актуальна проблема дети и гаджеты?

Дарья Светлович, преподаватель, автор учебной литературы, участник международных конкурсов:

Моему сыну сейчас 2,5 года. И если рассматривать вопрос с точки зрения берет ли ребенок сам гаджеты в руки и разблокирует ли он их, то такой проблемы нет. Потому что, так как я сама педагог, я понимаю, что такое границы и рамки. И на самом деле, дети любят рамки и дисциплину. Они понимают, что они под защитой родителя в таком случае. И если эти границы выстраивать четко, тогда проблем, конечно, не будет. Но в силу различных семейных обстоятельств, я понимаю, когда матери остаются одни, когда нет помощников, когда сложное эмоциональное положение матери, конечно, гаджеты используются как бебиситтеры. Но непосредственно в моей семье, в моей практике – только в ситуациях тяжелых, болезненных. К сожалению, переболели мы тоже нашей семьей COVID. Только тогда, когда мы находились в таком затруднительном положении здоровья, нам приходилось использовать гаджеты. Именно по полдня могла я использовать их для того, чтобы просто заинтересовать чем-то ребенка, пока я была без сил.

Наталья Надольская:

Вот я тоже хотела сказать все-таки, что ведь мамы, как говорится, не от хорошей жизни используют эти гаджеты, да? А вы предлагали какую альтернативу вашим детям, когда не было у них гаджетов? Что вы с ними делали? Это постоянные игры? Это же нужно постоянно уделять внимание.

Дарья Светлович:

Знаете, вообще, мой ребенок очень активный. И он начал ходить уже с 9 месяцев. Поэтому до 9 месяцев был «сладкий» период для меня, как для мамы. Но после этого, да, нужно было акцентировать внимание на все различные развития мозга, моторику, следить, чтобы он не попал ни в какую опасность. И у меня был период вот полгода, когда это было эмоциональное напряжение в этом плане. Но гаджетов он тогда не получал. И последующие полгода я уже прибегла к помощи гаджетов, потому что я была эмоционально и морально истощена к тому моменту. Плюс еще вот эта эпидемиологическая обстановка. Поэтому, да, не от хорошей жизни. Тем не менее сейчас мы вышли обратно на такой уровень использования гаджетов минимальный. Был даже такой период, когда мы два или три месяца вообще не смотрели развивающие мультики. После этого у него был своеобразный детокс. И когда ты с ребенком общаешься и объясняешь ему это. Конечно, для этого нужен и собственный ресурс, чтобы объяснить.