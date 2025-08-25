Новости по тегу #Мобильный телефон

В школах и гимназиях региона уже готовы встретить ребят: от комплексных ремонтов до закупки оборудования и благоустройства территорий.
За час до сна тоже убирайте телефон подальше. Вместо ленты – читайте книгу, разговаривайте с близкими или просто отдыхайте. Качество сна улучшится мгновенно.
Он подчеркнул, что это положительно скажется на развитии туризма между странами, а также произойдет укрепление контактов между людьми.
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