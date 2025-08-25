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Новости по тегу #Мобильный телефон

В копыльской школе установили ячейки для гаджетов и обновили классы к началу учебного года
25 августа 2025 15:30

В копыльской школе установили ячейки для гаджетов и обновили классы к началу учебного года

Телефон – ваш помощник или хозяин? Узнали, как перестать скроллить ленту часами
24 февраля 2025 14:31

Телефон – ваш помощник или хозяин? Узнали, как перестать скроллить ленту часами

В МИД РФ назвали дату отмены роуминга с Беларусью
20 октября 2024 13:33

В МИД РФ назвали дату отмены роуминга с Беларусью

iPhonе пролежал на дне океана 33 дня, но по-прежнему хорошо работает
15 мая 2023 09:01

iPhonе пролежал на дне океана 33 дня, но по-прежнему хорошо работает

Мобильный телефон в туалете – быть беде. Эксперты о том, почему это не просто плохая примета
19 апреля 2023 16:11

Мобильный телефон в туалете – быть беде. Эксперты о том, почему это не просто плохая примета

Как продлить срок службы телефона? Узнали у специалистов
28 октября 2022 15:33

Как продлить срок службы телефона? Узнали у специалистов

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты
11 мая 2022 17:21

Когда в Беларуси распространится 5G? Вот что говорят эксперты

Рассчитываться в магазине и вести переписки. Возможна ли современная жизнь без мобильного телефона?
01 апреля 2022 15:27

Рассчитываться в магазине и вести переписки. Возможна ли современная жизнь без мобильного телефона?

В этом возрасте точно лишнее. Когда мама троих детей разрешила малышам пользоваться мобильными телефонами?
20 октября 2021 19:20

В этом возрасте точно лишнее. Когда мама троих детей разрешила малышам пользоваться мобильными телефонами?

«Телефон будет неисправен». Чем опасно «неродное» зарядное и как отличить копию от оригинала?
30 сентября 2021 09:17

«Телефон будет неисправен». Чем опасно «неродное» зарядное и как отличить копию от оригинала?

«Спустя месяц стал замечать, что он сильно нагревается». На что стоит обратить внимание перед покупкой телефона
24 февраля 2021 09:17

«Спустя месяц стал замечать, что он сильно нагревается». На что стоит обратить внимание перед покупкой телефона

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона
09 сентября 2020 09:39

Защищайте гаджет от перегрева и старайтесь не разряжать «в ноль». Как продлить срок службы телефона