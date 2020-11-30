В этом пиджаке Александр Тиханович женился на Ядвиге Поплавской! Но почему его называют заколдованным?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Да. Он пришел к нам работать рабочим (Боря), а потом он ушел на стажировку и стал администратором, возил коллективы, а потом стал директором ансамбля «Чаровницы», откуда я выходец. А потом, когда мы поженились с Борей, дело в том, что мы с «Верасами» ездили за границу, тут-то ничего нельзя было купить хорошего и красивого. Сашка купил себе блейзер, сейчас такого слова даже нет. Это пиджак двубортный, с двух сторон такие пуговицы красивые, накладные карманы большие. Это был 1974 год. Боря говорит: «Сашка, дай пожениться». Он дал. Вот мы поженились. Через два года, по-моему, или через год Саша с Ядей в этом же пиджаке. Но у нас не сохранилось фотографий. Так получилось, что нигде не сфотографировались. А у Сашки есть фотография с Ядей в это пиджаке. Но я говорю, что пиджак заколдованный, потому что мы все прожили и живем, не расходясь, не изменяя. Как говорится, крепкие и нормальные семьи. Хорошая жизнь была, я работала с «Верасами», он работал с «Чаровницами». Как ты его отпускаешь? Там же женский коллектив, одни девушки. А потому, что с этими девушками, только мой муж мог работать.

«Хотела сорокалетие на сцене отметить». Надежда Микулич о мечтах – подробнее здесь.