«Мы беседуем с ним. Как правило, это сразу же прекращается». Что делать, если соседи постоянно шумят

Громкий звук из соседской квартиры не дает покоя ни днем, ни ночью – такая ситуация совсем не редкость. Увы, не все знают, что это нарушение правил. При этом неважно, в котором часу разносится по квартирам многоэтажки слишком сильный звук. Ждать 23:00, чтобы попросить соседа сделать потише музыку, совсем не нужно. А если ваши просьбы не действуют – прямиком в ЖЭС. Андрей Самусенко, начальник ЖЭС №40 государственного предприятия «ЖЭУ №4 Центрального района г. Минска»:

Мы приходим к предполагаемому правонарушителю и фиксируем факт этого шума: есть ли этот шум или нет. Если в квартире находится собственник, мы беседуем с ним. Как правило, это сразу же прекращается, человек находит какое-то понимание и конфликта нет. Если мы приходим в квартиру, шум есть, мы идем в квартиру заявителя и там фиксируем, что да, в квартире заявителя мы слышим прослушивание телевизионной программы, радиопрограммы, просто составляем акт.

Далее – на основании подобного акта может быть запущен административный процесс в отношении «шумного» соседа. Андрей Самусенко:

Мы извещаем собственника квартиры, из которой был звук о том, что он должен явиться в ЖЭС. Дальше совершаем обычные процессуальные действия: опрашиваем его и соседей. В зависимости от результатов и взаимопонимания с этим предполагаемым правонарушителем делаем выводы. Чаще это заканчивается беседой.

Шум по ночам – явление куда более распространенное. Куда обращаться, если ЖЭС уже не работает? Конечно, в милицию. Там церемониться с правонарушителями никто не будет. Андрей Самусенко:

Приезжает милиция, составляет по результатам своего прибытия рапорт, в котором отражается, что действительно произошло. Был ли шум по приезду или не было. Дальше этот материал передается в ЖЭС. Мы проводим проверку, опрос как заявителя, так и предполагаемого виновника.

Хорошая слышимость в квартире – проблема распространенная. Нередко от нее страдают не только жильцы стареньких хрущевок, но и современных монолитных новостроек. Почему в одних квартирах слышимость лучше, в других – хуже? Юлия Романовская, архитектор, дизайнер интерьеров:

Все зависит от толщины и материала стен. Шум делится на звуковой и структурный. Звуковой – это тот, который распространяется по воздуху. Стены – это преграды для распространения такого шума. Чем толще и плотнее стена, тем она лучше отражает звук. Если мы рассматриваем бетонную монолитную стену, то она будет более эффективна по сравнению с кирпичной стеной такой же толщины.

Если с соседями вам не сильно повезло, есть парочку лайфхаков, которые помогут уменьшить слышимость в квартире. Юлия Романовская:

Использование мягких декоративных панелей может значительно уменьшить звуки, которые проникают в вашу квартиру и наоборот. Поскольку в таких панелях используется поролон, который является отличным пористым материалом для эффективного шумопоглощения. Также использование ковров. Сейчас это неактуально на стенах, но актуально на полу – это глушит звуки ударов. Достаточно эффективным способом шумопоглощения является использование натяжного потолка. Единственный нюанс, что он должен быть смонтирован правильно.