Какая погода будет в июне и ждать ли богатого урожая? Народные приметы на первую неделю зимы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 30 ноября по календарю – Григорий Зимоуказатель, рассказали в программе «Плюс-минус».

Предки в этот день «закатывали зиму» – кувыркались по свежему снегу, славя солнце. На приближающиеся холода указывала низкая температура. Подмечали: «Каков Григорий – такова и зима». Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай будущим летом.

1 декабря отмечается память Платона и Романа. Если в течение дня случались перемены в погоде, то это означало, что и в течение зимы будет перелом.