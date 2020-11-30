Сказочный город с реальными прототипами и 25 елей. Как Брест готовится к Новому году?

Новости Беларуси. В Бресте к Новому году появится целый сказочный город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше десятка разноцветных домиков – и у каждого есть реальный прототип с брестским адресом.

Изготовление одного сказочного здания занимает три дня. За это время авторы достигают максимальной достоверности: от крыши из черепицы, до подсветки в окнах. Продумывают каждую деталь. Город развернется на площади Ленина у главного символа праздника – новогодней ели.

Павел Багнюк, директор Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия:

Сегодня уже где-то половина всех этих изделий сделана. Они будут окрашены, расколерованы, они будут подсвечены. Максимально, чтобы сказочное волшебство, естественно, для наших деток в первую очередь.

Всего в городе установят рекордные 25 елей. Первые новогодние красавицы уже заняли свое место в самых популярных городских локациях. В праздничное убранство переодеваются улицы, бульвары и здания. Коммунальные службы работают без выходных. К такому графику скоро присоединятся и продавцы ярмарок. В стилизованных деревянных домиках, которые уже успели стать брендом города, уже идет подготовка к новогодней торговле.

Людмила Черепко, продавец:

Новый ассортимент получили. Украшаем, готовимся к приему наших дорогих покупателей и гостей города. Конфеты, домики, совушки, шишки – это ретростиль, который, действительно, никогда не забудется. Как сделать новогоднюю игрушку своими руками? Простой способ