Надежда Микулич рассказала о мечте выступить с Президентским оркестром

Вадим Щеглов, ведущий: Вы сказали, что одна из ваших мечт, скажем так, о чем вы мечтаете – это выступить с Президентским оркестром. Были какие-то предложения?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Был момент, когда я хотела сорокалетие на сцене отметить, а уже будет пятидесятилетие, но я не знаю. Дело в том, что я хотела во Дворце Республики, и разговаривала с директором тогда, но это очень дорого стоит. Это все упирается в деньги.