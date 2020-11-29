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Надежда Микулич рассказала о мечте выступить с Президентским оркестром

29 ноября 2020 18:42
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала о заветной мечте.

Вадим Щеглов, ведущий:
Вы сказали, что одна из ваших мечт, скажем так, о чем вы мечтаете – это выступить с Президентским оркестром. Были какие-то предложения?

Надежда Микулич рассказала о мечте выступить с Президентским оркестром-1

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Был момент, когда я хотела сорокалетие на сцене отметить, а уже будет пятидесятилетие, но я не знаю. Дело в том, что я хотела во Дворце Республики, и разговаривала с директором тогда, но это очень дорого стоит. Это все упирается в деньги.

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# Белорусская музыка # Культура # Вадим Щеглов # Надежда Микулич # Фотофакт

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