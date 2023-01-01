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«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?

01 января 2023 16:56
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Новости Беларуси. В 2022 году бой пришлось дать и импорту, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А слово «импортозамещение» звучало куда чаще обычного. Да и наша экономическая политика подкрепляла все сказанное делом. А сейчас время гастрономических разговоров.

2022-й уже смело можно назвать годом гастрономических побед. Западные санкции стали своего рода командой «марш» в самой масштабной гонке под кодовым названием «импортозамещение». За считаные месяцы отечественные предприятия смогли не просто переориентироваться, но и позиционно нарастить объемы выпускаемой продукции. Заморские сыры, стейки, кондитерка и даже икра теперь с белорусской пропиской.

«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?-1

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Наша основная задача, чтобы население не заметило случаев выбытия с рынка каких-либо продуктов. Например, это окорок, кумпяк, как говорят у нас. Кто-то называет это хамоном, но на самом деле хамон – это понятие географическое. И связано с интересами, непосредственно традициями другого народа. Мы делаем окорок, кумпяк, он великолепен, вкусен, мы делаем его много лет, много тысяч лет он производится на территории нашего нынешнего государства, поэтому это наше родное, историческое и очень вкусное.

Или другой пример. Нам часто приходится, к сожалению, использовать названия продуктов-аналогов, чтобы люди понимали, о чем идет речь. Это сыр для плавления раклет, сделанный на кобринском заводе. Да, с одной стороны он называется так же, как и французские аналоги этого сыра, но поверьте, пройдет шесть месяцев, вы можете взять швейцарский, французский аналоги и можете взять наш. И вы увидите, насколько интереснее и необычнее становится продукт.

«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?-4

Швейцарский сыр раклет далеко не первопроходец. Приобщать белорусов к высоким вкусовым ноткам стали еще задолго до. Мондор, монблан, маасдам, дебринуа и, конечно же, пармезан не такая уж и экзотика. Только в Кобрине ежемесячно производят 1,5 тысячи тонн сыра. Большая часть, а именно 90 %, уходит на экспорт. Это ли не показатель доверия потребителя?

«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?-7

Леонид Шибун, начальник отдела сбыта и маркетинга маслодельно-сыродельного предприятия:
Качества добиться сложно, но по отзывам экспертов, которые данный сыр дегустировали, он ничем не отличается. Он не хуже ни швейцарских, ни зарубежных. Высокое качество, высокий уровень производства, отношение к труду у нас очень высокое, поэтому люди ценят то, где работают, и стараются за качеством, конечно, следить, давать качественный продукт и конкурентоспособный.

«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?-10

Без этого символа роскоши представить новогодний стол, пожалуй, невозможно. Эксклюзив по-белорусски. Отечественные предприятия взялись за разведение рыбных деликатесов, несвойственных для наших широт. Здесь без труда вылавливают осетра из пруда. Вот одно из таких мест – рыбхоз «Селец» Березовского района. Для царь-рыбы царские условия: на постоянном контроле – температура и уровень содержания кислорода. В рационе и питание особое. Все для того, чтобы даваемая ими черная икра была высочайшего сорта.

«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?-13

Юрий Баженов, директор опытного рыбхоза «Селец»:
Чуть больше тонны реализуется черной икры в республике официально. У нас этими производствами занимаются всего два предприятия. Они сами рыбу не выращивают, они закупают рыбу у производителей живой рыбы, в частности, и мы продаем рыбу – самок осетра на четвертой стадии. И забойным способом они эту икру забирают. Само мясо продается как рыбный деликатес, а икра перерабатывается, закатывается в банку и предлагается на рынке нашему покупателю.

«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?-16

В планах рыбхоза – строительство собственного цеха по переработке и фасовке черной икры. Но это, как подчеркивает директор, возможно только при стабильном спросе, а значит высокой покупательской способности. Ее белорусы показали и доказали в предновогодней гонке. Праздничный чек – не менее 250 рублей. И по наблюдениям продавцов, удовлетворить разгулявшийся аппетит за раз получалось далеко не у многих.

«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?-19

Лариса Волчок, заведующая магазином:
Деньги у белорусов есть, покупают элитные, хорошие продукты: начиная от сыра, колбасных изделий, мяса, полуфабрикаты разные, то есть все на столе присутствует. У нас продукция как была, так и хватает, плюс появляются новые виды благодаря нашим заводам, которые стараются нас удивить.

«Высокий уровень качества». Чёрная икра и сыр раклет – какие белорусские товары можно встретить на прилавках?-22

Изобилие новогоднего стола белорусов – в руках отечественных производителей. Мы никогда не жаловались на дефицит местных товаров на прилавках, а наоборот, с каждым годом их ассортимент только расширяется. И 2022-й еще одно доказательство того, что шквалистый огонь пресловутых западных санкций далеко не сносный.

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# Продукты питания # общество # Михаил Серков # Леонид Шибун # Юрий Баженов # Лариса Волчок # Константин Герцев # Фотофакт

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