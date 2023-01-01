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В Беларуси в новогоднюю ночь 2023 года появились на свет 26 детей

01 января 2023 10:11
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Новости Беларуси. В первые часы нового года родились 26 маленьких белорусов: 11 мальчиков и 15 девочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси в новогоднюю ночь 2023 года появились на свет 26 детей-1

Причем четверо детей в ноль часов и одну минуту. Это произошло в Бобруйске и Минске. Всего в столице стало на 7 горожан больше. Появились на свет в новогоднюю ночь 2 мальчика и 5 девочек.  

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# Беременность и роды # общество # Фотофакт

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