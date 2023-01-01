Страшно ли проходить полосу препятствий наравне с военными? Юлия Артюх рассказала, кто стоит на защите наших рубежей

Новости Беларуси. 2022-й запомнился нам, чего греха таить, весьма бурными событиями. Громыхало в разных частях света, амплитуда волнения возрастала, а Беларусь всегда была и остается на перекрестке или даже на стыке геополитических плит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нам приходилось занимать оборонительную стойку и защищать свои национальные интересы.

Ольга Коршун: А это наша Юлия Артюх, которая как всегда врывается в кадр, непременно в стиле милитари. Юля, привет, с Новым годом! Юля, ты в этом году действительно в стиле милитари, то на каких-то учениях: то на краповый берет сдаешь, то на черный берет. Скажи, для чего тебе все это в конце концов?

Юлия Артюх:

Знаешь, на самом деле мне хочется в своих сюжетах показать, насколько важна служба, насколько сильные и стойкие духом люди в погонах, чтобы молодежь не боялась идти служить в армию. И показывать другим этот замечательный военный мир, который я очень люблю.

Ольга Коршун:

Сколько я не смотрела твои сюжеты, у меня один вопрос: тебе вообще не страшно?

Юлия Артюх:

Мне не страшно, но когда я приходила на учения или когда сдавала на краповый берет, на черный, полоса препятствий, тропа разведчика, работа с силами специальных операций – это очень все волнительно действительно, я понимаю, что у меня не столько сил, не такая физическая подготовка. Конечно, мне страшно было – как я справлюсь? Мне хотелось показать, насколько это сложно, трудно, тяжело и какова вообще подготовка наших военных.

Ольга Коршун:

Насколько это сложный путь, но преодолимый. Еще один вопрос: ты утром встаешь, на зарядку, пять километров трусцой, обтирание снегом, ныряние в холодную воду? Как тебе удается поддерживать такую физическую форму?

Юлия Артюх:

На самом деле, я стараюсь себя держать в хорошей физической форме. Я не занимаюсь профессионально никаким спортом. Тем не менее, чтобы иметь возможность снимать такие сюжеты, показывать нашим телезрителям, это все проверив на себе и увидев своими глазами, надо себя как-то поддерживать.