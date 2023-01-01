Страшно ли проходить полосу препятствий наравне с военными? Юлия Артюх рассказала, кто стоит на защите наших рубежей
Новости Беларуси. 2022-й запомнился нам, чего греха таить, весьма бурными событиями. Громыхало в разных частях света, амплитуда волнения возрастала, а Беларусь всегда была и остается на перекрестке или даже на стыке геополитических плит, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нам приходилось занимать оборонительную стойку и защищать свои национальные интересы.
Ольга Коршун, СТВ:
А почему остановились?
Юлия Артюх, политический обозреватель СТВ:
Операция «С Новым годом».
Юлия Артюх:
С Новым годом! Ура!
Ольга Коршун:
А это наша Юлия Артюх, которая как всегда врывается в кадр, непременно в стиле милитари. Юля, привет, с Новым годом! Юля, ты в этом году действительно в стиле милитари, то на каких-то учениях: то на краповый берет сдаешь, то на черный берет. Скажи, для чего тебе все это в конце концов?
Юлия Артюх:
Знаешь, на самом деле мне хочется в своих сюжетах показать, насколько важна служба, насколько сильные и стойкие духом люди в погонах, чтобы молодежь не боялась идти служить в армию. И показывать другим этот замечательный военный мир, который я очень люблю.
Ольга Коршун:
Сколько я не смотрела твои сюжеты, у меня один вопрос: тебе вообще не страшно?
Юлия Артюх:
Мне не страшно, но когда я приходила на учения или когда сдавала на краповый берет, на черный, полоса препятствий, тропа разведчика, работа с силами специальных операций – это очень все волнительно действительно, я понимаю, что у меня не столько сил, не такая физическая подготовка. Конечно, мне страшно было – как я справлюсь? Мне хотелось показать, насколько это сложно, трудно, тяжело и какова вообще подготовка наших военных.
Ольга Коршун:
Насколько это сложный путь, но преодолимый. Еще один вопрос: ты утром встаешь, на зарядку, пять километров трусцой, обтирание снегом, ныряние в холодную воду? Как тебе удается поддерживать такую физическую форму?
Юлия Артюх:
На самом деле, я стараюсь себя держать в хорошей физической форме. Я не занимаюсь профессионально никаким спортом. Тем не менее, чтобы иметь возможность снимать такие сюжеты, показывать нашим телезрителям, это все проверив на себе и увидев своими глазами, надо себя как-то поддерживать.
Ольга Коршун:
Юля, хочется, чтобы в новом году все, что ты делаешь, осталось только в сюжетах, чтобы тебе в реальности не пригодились эти навыки, чтобы наши мужчины, которые сегодня служат, оберегают нас, охраняют, тоже знали все в теории, но на практике никогда этого не применяли.
Юлия Артюх:
А мы будем обеспечивать тыл. Хотелось бы пожелать всем белорусам крепкого здоровья и мирного неба над головой.
Ольга Коршун:
Но все равно мы ждем от тебя новых сюжетов с эффектом «вау».
Юлия Артюх:
Дальше только круче. И будет очень интересно!
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