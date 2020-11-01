«В два часа ночи родители спят и не знают, где их дети». Как работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних

Новости Беларуси. Аббревиатура СОП – социально-опасное положение. Что это, способ привести в тонус родителей, позабывших о своей ответственности, или клеймо, от которого сложно избавиться? В программе «Неделя» на СТВ разбираемся, как это работает на самом деле. Главная задача сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних – не допустить критической ситуации. Изъятие ребенка из семьи – последний вариант. Сегодня в Беларуси почти 7 000 семей признаны неблагополучными. Как избавиться от страшного статуса и кто может помочь в ситуации, когда, казалось бы, выхода уже нет?

– Как у вас дела?

– Все хорошо.

– Молодцы. Как растете?

– Нормально.

– Никита! Ты умница такая!

В этой семье сегодня все дети в сборе. Позади дни разлуки, лечение от алкогольной зависимости, развод с нерадивым мужем и трудоустройство. За семьей продолжает наблюдать ИДН. Старшая девочка вспоминает прошлое со слезами, говорить ей трудно. На вопрос, кто виноват, мама или папа, отвечает уверенно – ошиблись оба. «Мы вместе с мужем закодировались, посещаем детей». История семьи, в которой изъяли детей у родителей Вот только мама смогла остановиться, а отец продолжил жить с рюмкой в руке.

Дина Трус:

В 2017 году меня лишили родительских прав. Наверное, связалась с плохой компанией, вела неприличный образ жизни. Сразу отобрали детей, потом лишили. В 2019 году я восстановилась в родительских правах на двух дочек, родила сына. Сейчас считаюсь многодетной мамой, получила материнский капитал. Собрала документы на строительство квартиры, как многодетная мать. Надо восстанавливаться, все равно не бросать своих детей, восстанавливаться в родительских правах. Да, это трудно, не сразу все делается, надо время. Но все равно это возможно.

Елена работает в ИДН уже почти 15 лет. Ей могут позвонить и среди ночи, попросить совета или помощи. Сама майор воспитывает троих детей и точно знает, какие слова нужно подобрать, чтобы достучаться до родителей. Но встречаются и вовсе вопиющие случаи, ничем не объяснимые.

Елена Сергеева, старший инспектор ИДН Узденского РУВД:

Бывали такие ситуации, когда сталкиваешься с тем, что дети не нужны своим родителям, когда оформляешь ребенка, он поздно находится на улице без сопровождения взрослого. Когда ребенку 12 лет, и ты в час, два часа ночи звонишь маме два, три раза, а просто-напросто телефон никто не поднимает. Едешь туда, родители спят и вообще не знают, где дети. Они не интересуются, им безразличны их дети.

Сегодня в Узденском районе проживает 26 неблагополучных семей и 55 несовершеннолетних, которые находятся в социально-опасном положении. «Все создано для того, чтобы ребёнок не чувствовал себя обделённым». Как живут воспитанники детского дома №7 в Минске Ранее показатели для получения статуса СОП можно было расписать на трех страницах. С 2019 года работает новое постановление, в котором закреплены лишь три основных критерия: небезопасные условия проживания детей, отсутствие контроля за их поведением и аморальный образ жизни родителей. При этом задача не изъять детей, а провести профилактическую работу и восстановить семью.

Евгений Барталевич, начальник ИДН Узденского РУВД:

Приезжая в учреждение образования, мы охватываем очень большой пласт всех возможных правонарушений. То есть то, что, может быть, в будущем с ними случится, когда они подрастут. Причем мы работаем не только с подростковым контингентом, мы выступаем на родительских собраниях, в трудовые коллективы иногда выезжаем тоже.