«Мы вместе с мужем закодировались, посещаем детей». История семьи, в которой изъяли детей у родителей

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– Поменяли газовый котел, хозяйство помогло нам.

– Наконец-то, да?

– Да, нам помогли поставить.

– Ну, все поставили, все сделали.

А в этом доме детский смех давно не звучал. Родители уже целый год как пустили все на самотек. Для них он прошел незаметно, ведь в алкогольном опьянении осознание времени и ситуации исчезает. Троих детей изъяли на полгода, сейчас они находятся в приюте.

Кристина и Павел Емельяновы:

Был какой-то срыв, не знаю, не могу даже как-то объяснить, чего. Выпивала. Опека приехала, была я немного выпившая, и комиссия решила забрать детей пока на государственное обеспечение на полгода. С мужем вместе мы закодировались, посещаем детей все эти шесть месяцев. Дети – это самое родное, что у нас есть в жизни. Ни в коем случае алкоголь не заменит нам детей никогда.