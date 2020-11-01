«Мы вместе с мужем закодировались, посещаем детей». История семьи, в которой изъяли детей у родителей
Новости Беларуси. Аббревиатура СОП – социально-опасное положение. Что это, способ привести в тонус родителей, позабывших о своей ответственности, или клеймо, от которого сложно избавиться? В программе «Неделя» на СТВ разбираемся, как это работает на самом деле.
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Главная задача сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних – не допустить критической ситуации. Изъятие ребенка из семьи – последний вариант. Сегодня в Беларуси почти 7 000 семей признаны неблагополучными. Как избавиться от страшного статуса и кто может помочь в ситуации, когда, казалось бы, выхода уже нет?
– Поменяли газовый котел, хозяйство помогло нам.
– Наконец-то, да?
– Да, нам помогли поставить.
– Ну, все поставили, все сделали.
А в этом доме детский смех давно не звучал. Родители уже целый год как пустили все на самотек. Для них он прошел незаметно, ведь в алкогольном опьянении осознание времени и ситуации исчезает. Троих детей изъяли на полгода, сейчас они находятся в приюте.
Кристина и Павел Емельяновы:
Был какой-то срыв, не знаю, не могу даже как-то объяснить, чего. Выпивала. Опека приехала, была я немного выпившая, и комиссия решила забрать детей пока на государственное обеспечение на полгода. С мужем вместе мы закодировались, посещаем детей все эти шесть месяцев. Дети – это самое родное, что у нас есть в жизни. Ни в коем случае алкоголь не заменит нам детей никогда.
Теперь оступившиеся родители ждут возвращения детей домой. Надежда есть. Да и подспорье хорошее: работа, большой дом от местного колхоза, детские пособия от государства и помощь от социальных служб.
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Сотрудники ИДН призывают всех родителей уделять максимальное внимание своим чадам. Даже в благополучных семьях может быть недопонимание, а уже из этого следуют правонарушения. За последние девять месяцев в Беларуси совершено более 1 000 преступлений несовершеннолетними.