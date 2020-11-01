«Все создано для того, чтобы ребёнок не чувствовал себя обделённым». Как живут воспитанники детского дома №7 в Минске

Новости Беларуси. Есть истории, когда помочь семье невозможно и разлука с самыми родными уже навсегда. Когда ситуация в семье ставит под угрозу жизнь ребенка, сотрудники ИДН имеют право принять решение об изъятии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Дети переходят на попечение государства и отправляются в различные детские дома и приюты.

Представить, каково в этот момент ребенку, которому сложно расстаться порой даже с любимой игрушкой, не говоря уже о родителях, просто невозможно. Для этого в детских домах создаются условия, максимально приближенные к домашним. Подкрепляется это еще долгой и усердной работой психологов. «Мы вместе с мужем закодировались, посещаем детей». История семьи, в которой изъяли детей у родителей

В седьмом детском доме в Минске сегодня воспитываются 69 детей – от малюток до подростков. Здесь дети, изъятые временно, и те, кто родителям больше не нужны. Школьники, как и положено, ходят в школу, младшие – в детский сад. А уже дома их ждут воспитатели и психологи.

Светлана Довыденко, заместитель директор по воспитательной работе детского дома № 7:

В настоящее время у нас функционирует семь типовых квартир. Куда мы пришли – это квартира, которая имеет гостевую со встроенной мебелью, прихожую. Вся планировка квартир очень приближена к домашним условиям, чтобы дети могли здесь развиваться и чувствовали себя комфортно, спокойно. Все создано для того, чтобы ребенок не чувствовал себя обделенным и получал все то внимание, которое получают наши домашние дети.

В каждой квартире проживает до 10 человек. В комнате живут по два ребенка. Мальчики, девочки, братья, сестры находятся в одной квартире, никогда мы не делили детей по возрасту, полу, по каким-то успехам. Большие и маленькие живут вместе, маленькие видят старших и достигают каких-то результатов быстрее. Взрослые учатся помогать малышне. «В два часа ночи родители спят и не знают, где их дети». Как работает инспекция по делам несовершеннолетних

В таком доме уже четыре года живут Полина и Андрей. Брат и сестра в одночасье самым близким попросту стали не нужны. История – как под копирку: мама не появлялась дома и устраивала личную жизнь на стороне, а отец пил прямо на глазах у детей. Закончилось все чрезвычайной ситуацией. В руках у мальчика оказались спички, в квартире произошел пожар.

– Мама приезжает в гости?

– Нет, пока что нет.

– А вы связь как-то держите? Позвонить ей ты можешь?

– У меня есть итальянская мама, я летаю в Италию, разговариваю по телефону. Я хочу улететь навсегда в Италию.

– Я хочу остаться дожить с дедушкой Романом.

– Здесь хочешь остаться, в Италию не поедешь? А как ты, с сестрой расстанешься?

– Не расстанемся, она будет прилетать ко мне.

Дедушка Роман – это человек, который взял Андрея под патронаж. Он берет мальчика на выходные и оказывает всяческую помощь. О возвращении к родным родителям речи не идет. Общаясь с ребятами, удивляешься их позитиву. Но за таким результатом стоит большая работа психологов.