«В дом залетела «градина», ребёнка разорвало на куски». Ужасные истории от жителей Донецка

Марьяна Наумова, военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:

Ну вот я хочу тебе рассказать историю, которая больше всего меня тронула. Она была самая сложная в плане эмоциональном, даже в плане журналистской работы. Вот Петровский район Донецка – это такой самый тяжелый обстреливаемый район прифронтовой. Девятый год. И оттуда мне написала женщина. Просто «Вконтакте» мне написала: Марьяна, у меня случилась такая беда, у меня погиб ребенок. Прямо в дом залетела «градина», ребенка разорвало на куски. И она говорит: я ничего не хочу у тебя просить, просто хочу, чтобы ты приехала и как-то оставила память о моей дочке, рассказала всему миру о том, что творит с нами Украина.

И вот, наверное, эта история была самая тяжелая в плане работы и эмоционального состояния, потому что видеть горе матери, которой ты никак не можешь помочь, и ты можешь ей дать денег, отстроить этот дом, но ей ничего это не надо, ребенка это не вернет. И вот это было для меня самое тяжелое. Но больше всего она меня впечатлила тем, что она не теряет надежду на жизнь. Она мечтает усыновить ребенка. И она мне написала о том, что, Марьяна, я вот делаю там зайчиков таких вязаных, хочу, чтобы ты раздавала этих зайчиков детям в память моей дочке. И эта история тронула меня больше всего.

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