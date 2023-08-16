Байден купался с дочкой в ванной, а сейчас в ООН хотят легализовать педофилию. Что творится на Западе?

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:

А что можно ожидать? Вы видели, ООН пытается легализовать педофилию, говоря, что педофилия – это еще одно направление сексуальной ориентации. Когда уже не спрятать преступления их чиновников в отношении детей, это все, что им остается делать. Ведь не так давно в Соединенных Штатах Америки всплыл вот этот вот скандал с дневником дочери Джозефа Байдена. Эшли Байден зашла куда-то в гости, оставила там свою сумку, а хозяин этого места, куда она пришла, посмотрел, что в сумке, чтобы определить владелицу сумки, а там был ее дневник. Он открыл и увидел всю эту информацию о том, что Джозеф Байден, нынешний президент Соединенных Штатов, любил принимать вместе ванную и душ со своей дочерью. И вот сейчас подтвердила Эшли Байден, что это ее дневник, что это все имело место быть.

И если у нас во главе целого государства, ядерного государства, стоит педофил, что еще мы можем ожидать от ООН, тем более от Украины, которая всячески пытается... Если они не могут оправдать человека, значит они должны изменить закон и легализовать эти преступления. У меня просто возникает вопрос: что следующее? Сатанизм они уже давно легализовали, однополые проекты в том числе, теперь они легализовывают педофилию, а смертная казнь у них и так разрешена. Куда дальше? Я боюсь даже себя представить.

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