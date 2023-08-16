Мира Тэрада: мы живём в мире, где те, кто громче кричал о правах и свободе, пренебрегают ими больше всего

Мира Тэрада, глава Фонда борьбы с репрессиями, президент ЕКЦС, международный правозащитник, публицист:

Последние несколько десятилетий жизнь, свобода, права человека, демократия – это все, за что боролись и выступали всегда страны коллективного Запада, сейчас они абсолютно идут вразрез с тем, что так долго навязывали населению всего мира. Скорее всего, задумка и была такая, чтобы на протяжении многих лет заставить людей поверить в то, что это самые главные ценности в мире, чтобы потом просто пренебрегать ими, чтобы люди не могли поверить в то, что происходит.

Ведь очень многие находятся до сих пор в состоянии ступора, потому что они просто не могут поверить. Как может быть такое, что Соединенные Штаты Америки посадят в тюрьму за то, что ты будешь рассказывать правду, как может быть такое, что приедут какие-то в военизированные образования или террористические группировки и начнут взрывать машины или людей на мероприятиях? Никто об этом не мог подумать раньше.

Однако сейчас мы понимаем, что мы живем в совершенно другом мире, где те, кто громче всего вещал об основных правах и свободах, пренебрегают ими больше всего. Конечно же, как защитить людей – еще предстоит решить этот вопрос нашим государствам совместно, объединившись. Но правда на нашей стороне, и, увы, путем очень многих жертв, неоправданных жертв зачастую, методы и инструменты решения этих проблем будут все-таки найдены.

Читайте также:

«Могут продавать на органы, детей могут продавать педофилам». Вот как украинские власти обращаются с детьми!

Егорченков: социальный характер Беларуси – хороший пример для России

Какие есть внутренние угрозы у России во время СВО? Детальный анализ от политолога