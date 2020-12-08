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Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»

08 декабря 2020 10:49
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Новости Беларуси. Межрайонные больницы должны стать опорными в оказании медпомощи пациентам. Об этом сегодня, 8 декабря, говорили в Столбцах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко посетил местную больницу.  

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»-1

Как пример, это учреждение может стать центром оказания травматологической помощи жителям ближайших городов. Столбцы, отметил глава государства, удачно расположились вблизи магистрали республиканского назначения, поэтому доставлять пациентов с травмами сюда можно будет в оптимальное время. К тому же коллектив больницы готов к серьезным нагрузкам, это показывает ситуация с коронавирусом. На лечении в столбцовской ЦРБ сегодня находится 121 COVID-пациент.  

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»-4

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»-6

До общения с коллективом больницы наш Президент уже традиционно посетил так называемую красную зону. Инфекционный госпиталь на 143 койки здесь работает с апреля. В наличии 105 кислородных точек, 10 аппаратов ИВЛ. Ситуация с COVID здесь внушает оптимизм: в последнее время в районе фиксируют снижение числа новых случаев заболевания.  

Президенту доложили о том, как проходит лечение больных коронавирусом, хватает ли необходимых средств и персонала.  

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»-9

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»-11

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Приехал посмотреть: а как же в районных больницах дела, как лечат и чего не хватает.

Главный врач просит одно: чтобы была опорной эта больница хотя бы по направлению травматологии. Раз много, травмирование большое, мы рассмотрим этот вопрос.  

Обстановка у нас сложная, но контролируемая. Слава богу, хоть один человек – Светлана (Главврач Столбцовской ЦРБ) меня обнадежила, что вы вышли на некое чуть ли не плато, по крайней мере три дня у вас не 20 человек постоянно за сутки госпитализируются, как было раньше, а уже 12. Если будет так и дальше, это очень хороший показатель. Дай бог, чтобы везде было так по стране.

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»-14

Ну и второй фактор, где она меня так успокоила немножко – она ведь знает, что происходит вокруг Столбцов, в других районах – говорит: «Не хуже».

После того, как я ответил на вопрос, чего приехал, я просто хочу вас поблагодарить, вот вас особенно. Было не просто, но вы справились. Вы просто молодцы. Спасибо вам за это огромное. Ну и самое главное, родные мои, вы не болейте. Потому что так сложилось, что сейчас вас заменить некем. Берегите себя.  

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»-17

Александр Лукашенко, посещая районную больницу в Столбцах: «Обстановка у нас сложная, но контролируемая»-19

Лечение больных коронавирусом в районных больницах проводится по таким же стандартам, как в столице или в областных клиниках. А тяжелые пациенты при необходимости переводятся в медучреждения более высокого уровня.  

Ознакомили главу государства и с процессом послековидной реабилитации. Общаясь с врачами, Александр Лукашенко подчеркнул, что в будущем, что касается развития здравоохранения, акцент будет делаться на целевую подготовку кадров и развитие региональной медицины. Тогда многие операции можно будет перенести со столичных центров и областных клиник в межрайонные больницы.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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