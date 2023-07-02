В Беларуси случайно открыли технологию, которая может заменить литиевые аккумуляторы

Новости Беларуси. Сегодня сложилась уникальная ситуация на белорусском автомобильном рынке, когда у отечественных легковушек нет конкурентов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Западные бренды ушли и фактически расчистили поле для деятельности. Но помните, когда завод открывали, сколько на Лукашенко выплеснули критики, мол, эти машины так и останутся на приколе. Как видим, время все и всех расставило на свои места. А главное – проявило истинные составляющие независимости. Кроме оборонки, ВПК и армии, это еще и мощная экономика, промышленность и наука. Вернемся к тезисам торжественного собрания. Президент сказал, что тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, суперсовременными технологиями, обречен на смерть. Не всегда их эффект виден сразу. Иногда нужно набраться терпения. Но нет дела без риска. А практически каждая научная разработка – это хождение по лезвию. Никто не дает гарантию 100-процентного успеха. Но это не про наших ученых, которые на неделе опубликовали просто сенсационные результаты. В Беларуси создан прототип аккумулятора на основе натрия. Это альтернатива дорогому литию. Впервые исследователям удалось добиться таких результатов. Если технология получит развитие, то отечественная разработка сможет побороться за долю мирового рынка. О научной сенсации расскажет Анастасия Павлова.

Вот смотрите, это еще один вариант и одна стадия получения графена.

Сложно представить, но научное открытие мирового уровня, которое находится в этой обычной столовой ложке, – дело случая. Наши ученые 12 лет вели поиски графена – это наноматериал, способный вместе с натрием составить конкуренцию уже популярному литию. Это проходило не без трудностей. А сколько графена ушло на такие опыты, даже трудно представить. Но результат того стоит.

Владимир Новиков, заведующий лаборатории физико-химических технологий НПЦ НАН Беларуси по материаловедению:

Мы работали растворами натрия в жидком аммиаке. Получилось так, что он закипел. Мне надо было как-то убрать пену, и я, как заправский повар, обычно делаю это какой-либо палочкой. Но палочка стеклянная упала, разбилась. Схватил первую попавшуюся, графитовую. Она неожиданно распухла. Увеличилась в размере в несколько раз.

Сейчас белорусские ученые уже не на пороге мирового открытия, как это принято говорить. А на этапе его тест-драйва. Новый материал фактически дал зеленый свет для натриево-графеновых батарей, которые в будущем могут заменить литиевые. А значит, скорость появления электротранспорта в белорусских гаражах уже ничем не ограничится. Ученые уверены: на таких аккумуляторах, в основе которых графен, натрий и аммиак, будут производить всю электронику будущего.

Владимир Новиков:

Значительное преимущество натриево-ионных батарей по сравнению с литиевыми – это цена. Литий – довольно редкий элемент, рассеянный в природе. Его извлечение даже из руды очень дорогой процесс. Поэтому цена лития примерно в сотни раз больше, чем натрия.

Литий – гость в наших краях редкий, привозной. Оттого очень дорогой. Этот материал добывают всего в восьми странах: Чили, Зимбабве, Австралии, Аргентине, Китае, США, Бразилии и Португалии. Более того, его запасы не безграничны. А вот где взять графит, натрий и аммиак вопрос даже не стоит. Технология батарей будущего уже придумана, но массовый характер обрести еще не успела.

Анастасия Павлова, корреспондент:

Это производство литиевых батарей. Какова вероятность того, что натриево-графеновые аккумуляторы вскоре их смогут заменить? Степан Янкевич, заместитель генерального директора по инновационной деятельности приборостроительного завода:

Для этого требуется провести полный спектр испытаний, чтобы определить их потребительское качество. Мы должны знать их предельный жизненный цикл, разрядные характеристики. Как только испытание будет закончено, мы готовы взять их в производство и выполнять сборку аккумуляторных батарей для населения.

Пробный экземпляр натриевой батареи был собран для электросамоката. Ездил он, правда, быстрее, чем производился. Разработка шла полгода и отвлекала от научных исследований. Тест аккумуляторов на количество циклов зарядки-разрядки – дело тоже небыстрое. Поэтому на железных конях батарею будущего еще не опробовали. Довольствуемся традиционными литиевыми. Зато выбор электромеханики с такими аккумуляторами на любой вкус, цвет и кошелек.