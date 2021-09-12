В День народного единства СТВ проведёт запоминающийся концерт в Свислочи. Чем будем удивлять?

Новости Беларуси. Телеканал СТВ устраивает в Свислочи запоминающийся яркий концерт. Расклеивая афиши по городу, жители уже в предвкушении праздника, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот такой концерт ждем!

17 сентября в небольшом западном городке выступят звезды белорусской эстрады: Елена Гришанова, «Галасы зместа», «Верасы», Шир, Гюнешь и Светлана Агарвал. От музыкальных новинок до всеми любимых песен.

Елена Гришанова, певица:

Праздник День единения народа на самом деле может привести людей к чему-то общему, к общей идее, к общей цели. Для того, чтобы у нас были мир, спокойствие. Самые ротируемые клипы и сотрудничество с мировыми лейблами. Певица Елена Гришанова о карьере и семье. Здесь подробнее.

Начало концерта в 19:00 на городской площади Свислочи. Ведущими станут узнаваемые лица телеканала СТВ – Дмитрий Потапович и Ольга Шерснева. А с полдевятого вечера – сюрприз для гостей праздника – дискотека с «Альфа Радио».

Генеральный партнер праздника – Волковысское предприятие «Беллакт», которое известно как в Беларуси, так и далеко за рубежом своими вкусными молочными продуктами. К тому же это единственный в нашей стране и один из самых крупных на территории СНГ производителей детского питания и продукции для беременных и кормящих мам.