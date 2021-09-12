Белорусские онкологи освоили все операции, которые существуют во всём мире – Сергей Поляков

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
Ольга Коршун, ведущая:
Какие высокотехнологичные операции наши хирурги уже освоили и какие планируют освоить?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
Ольга Коршун, ведущая:
Какие высокотехнологичные операции наши хирурги уже освоили и какие планируют освоить?
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Освоили все, которые существуют в мире. В принципе, нет ничего такого, чего бы мы ни делали. У нас нет робототехники. Конечно, хотелось бы, но это даже не наша вина и не нашего государства. Это бизнес, который некоторые корпорации не хотят продавать нам по определенным причинам. По каким, нам даже трудно выяснить. Они, по крайней мере, так делают.
Ольга Коршун:
А можете сравнить, насколько продвинулась хирургия в онкологии, когда вы начинали, конец 1980-х – начало 1990-х, и сейчас?
Сергей Поляков:
Значительно продвинулась. Появились новые энергии, позволяющие выполнять коагуляцию, выделение тканей, совершенно новая оптика. Мы на этом экране видим все гораздо лучше и четче, чем если бы смотрели в рану. Здесь виден каждый мелкий сосуд, и операция идет практически бескровно. Плюс, появились возможности, мы же должны говорить не только о хирургии, говоря об операциях, нельзя забывать об анестезиологах-реаниматологах, это тоже совершенно другой уровень оказания анестезиологического пособия. Другие аппараты. Вы стоите, аппарат практически бесшумно работает, вам не мешает, а раньше такой «трактор» стоял – мы бы с вами так не разговаривали. И выхаживание пациента.
Ольга Коршун:
А как это отразилось на качестве жизни?
Сергей Поляков:
После лапароскопической операции этот пациент в понедельник уже пойдет домой.
«Это было мое условие». Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков о своем назначении – подробнее здесь.