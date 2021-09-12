Белорусские онкологи освоили все операции, которые существуют во всём мире – Сергей Поляков

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Освоили все, которые существуют в мире. В принципе, нет ничего такого, чего бы мы ни делали. У нас нет робототехники. Конечно, хотелось бы, но это даже не наша вина и не нашего государства. Это бизнес, который некоторые корпорации не хотят продавать нам по определенным причинам. По каким, нам даже трудно выяснить. Они, по крайней мере, так делают.

Ольга Коршун:

А можете сравнить, насколько продвинулась хирургия в онкологии, когда вы начинали, конец 1980-х – начало 1990-х, и сейчас?