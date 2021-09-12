«Это было моё условие». Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков о своём назначении

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы стали директором РНПЦ довольно недавно. Для вас это назначение было ожидаемым или стало сюрпризом? Вы никогда не думали, что возглавите Республиканский научно-практический центр?
Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Безусловно, я думаю, достигнув какого-то уровня в администрировании, хирургическом мастерстве, иногда такие мысли возникали. Но, в принципе, на тот момент это было неожиданно. Я абсолютно не планировал. Так получилось.
Ольга Коршун:
А вы долго думали, согласиться или нет? Или вам сказали: три часа, принимайте решение?
Сергей Поляков:
Было так, да.
Ольга Коршун:
Вы хирург. Я думаю, принимать судьбоносные решения для вас – это…
Сергей Поляков:
Да, вы абсолютно правильно говорите. Основная деятельность хирурга – это принятие решений. Каждый момент в своей хирургической деятельности он должен принимать решение. Да, решение было принято.
Ольга Коршун:
Вы сейчас больше времени проводите на работе? От зари до зари?
Сергей Поляков:
Больше. Я и раньше много проводил времени на работе. Раньше были одни задачи, сейчас другие. С 8 до 18 я практически всегда на работе.
Ольга Коршун:
Когда вы стали директором, все равно продолжили операционную деятельность?
Сергей Поляков:
Да. Это было одно из условий, которое я ставил, что продолжу. Наверное, это правильно. Если я был раньше хирургом, как могу бросить то, чем занимался всю жизнь? В мире все ведущие специалисты продолжают оперировать. И у нас стране точно так же. Герасимович, все оперируют.
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