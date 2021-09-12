«Это было моё условие». Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков о своём назначении

Ольга Коршун, ведущая: Вы стали директором РНПЦ довольно недавно. Для вас это назначение было ожидаемым или стало сюрпризом? Вы никогда не думали, что возглавите Республиканский научно-практический центр?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » – Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Безусловно, я думаю, достигнув какого-то уровня в администрировании, хирургическом мастерстве, иногда такие мысли возникали. Но, в принципе, на тот момент это было неожиданно. Я абсолютно не планировал. Так получилось.

Ольга Коршун:

А вы долго думали, согласиться или нет? Или вам сказали: три часа, принимайте решение?

Сергей Поляков:

Было так, да.

Ольга Коршун:

Вы хирург. Я думаю, принимать судьбоносные решения для вас – это…

Сергей Поляков:

Да, вы абсолютно правильно говорите. Основная деятельность хирурга – это принятие решений. Каждый момент в своей хирургической деятельности он должен принимать решение. Да, решение было принято.