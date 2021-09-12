Самые ротируемые клипы и сотрудничество с мировыми лейблами. Певица Елена Гришанова о карьере и семье

Новости Беларуси. Минское море – излюбленное место отдыха горожан и гостей столицы. На берегах можно увидеть огромное количество обустроенных песчаных пляжей, санаториев и лодочных станций. Однако мало кто знает, что когда-то на месте огромного водоема была просто-напросто сильно заболоченная пойма нескольких рек: Свислочи, Вячи, Ратомки и Чернявки. Второе по размеру водохранилище в стране имеет искусственное происхождение, а свою историю берет в далеком 1953 году. Сегодня Минское море сильно преобразилось, в теплый сезон оно превращается в площадку для катания на водных лыжах, катамаранах и яхтах, что дает возможность минчанам почувствовать себя на настоящем курорте всего лишь в нескольких километрах от родного города, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Гостья нашей сегодняшней программы – известная белорусская певица, покорившая своей красотой и невероятным голосом не одно мужское сердце, Елена Гришанова. И начать свой маршрут именно отсюда мы решили не зря. Место для артистки уже давно стало знаковым.

Елена Гришанова, певица:

Мы сейчас находимся на лодочной станции «Крыжовка», мы находимся на воде. В этом году это стало местом моей силы. Я его увидела впервые зимой и влюбилась. Но когда я приехала весной, конечно, очень красиво здесь, совершенно другая атмосфера, спокойствие. На счету у нашей героини самые ротируемые клипы страны, сотрудничество с мировыми лейблами и, главное, любовь слушателей. Певица еще с детства буквально жила музыкой. А вот образование Елена получила на факультете психологии Московского социального университета.

Елена Гришанова:

Почему психолог, наверное, потому что люблю людей, живое общение, люблю наблюдать, помогать. Наверное, по большей степени в моей профессиональной жизнедеятельности вся моя деятельность связана с людьми.

Творческой биографии и географии Елены может позавидовать любой, даже самый искушенный вниманием артист нашей страны. В копилке певицы – работа с известным английским продюсером Уильямом Робертсом, выступления на мировых площадках и даже перед 100 тысячами футбольных фанатов команды «Манчестер Юнайтед». Елена Гришанова:

У нас изначально был дуэт с моей сестрой, назывался «Овация». У меня уже на тот момент была семья, а у Наташи она только-только складывалась. Естественно, как мать и женщина она выбрала семью. А я уехала в тот момент в Киев, где и началось мое становление. Мне пришлось вернуться из Киева в Минск. Во-первых, я провела там достаточно долгое время. Лет пять. Не усидишь на трех стульях. Я безумно люблю нашу страну, нашего зрителя, мне здесь хорошо.

Водные прогулки пользуются большой популярностью у минчан. И нашу съемочную группу погода не подвела. А это значит – самое время прокатиться по водной глади. Морские волны и бушующая стихия уже давно заполнили сердце певицы, а парусные приключения стали любимым хобби. Ведь, как мы смогли убедиться, это невероятные эмоции и драйв. Елена Гришанова:

Наверное, так соскучилась по воде. Я очень люблю воду: и море, и озеро, даже бассейн. Я без воды вообще не могу. Так получилось, что я этим летом как-то здесь приземлилась. Отдыхать можно и в Беларуси, в нашей стране. Самое удобное, что это место расположено рядом с городом, всего 8 километров от МКАД. Попадаешь сюда и думаешь: неужели это где-то здесь рядом, не верится, что еще немножко и мы будем в городе. Хочу сказать огромное спасибо нашему капитану. Андрей Геращенко многократный призер республиканских, международных соревнований по парусному спорту. Parus5.by всегда к вашим услугам. Огромное спасибо за такое удовольствие, за эти эмоции. Всех приглашаем, приезжайте отдыхать.

С гордостью артистка поделилась воспоминаниями о совместном дуэте с дочкой Дарьей, которая, к слову, и написала песню для любимой мамы. Композиция звучала на главных телеканалах нашей страны. «Не так много песен про родителей, про ту любовь, которая, наверное, главная в нашей жизни». Елена Гришанова спела дуэтом с дочкой. Здесь подробнее. Елена Гришанова:

В 18 лет что-то на нее нашло, для меня это было удивление и восхищение. Она стала писать музыку и слова. Получилось так, что она написала для нас песню, которую мы с ней исполнили на «Песне года» в 2019 году. Называется «Дыши». Мне, как маме, до слез приятно, в полном восхищении. Горжусь ей.

17 сентября в городе Свислочь Гродненской области состоится большой праздничный концерт СТВ, посвященный Дню народного единства. Елена Гришанова выйдет на сцену вместе с другими звездами белорусской эстрады и исполнит всенародно любимые хиты. Елена Гришанова:

Важно, чтобы нас никто не разъединял, чтобы у нас не было никаких ссор и разногласий. Это важно особенно сейчас. Это же круто, когда все друг друга поддерживают, протягивают руку помощи. Поэтому очень важный праздник. На концерте будут звучать песни, которые все хорошо знают. У нас очень хорошие песни. Здорово, когда все соберутся и смогут спеть вместе, просто провести хорошо время. И правду говорят, люди – душа города. И сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.