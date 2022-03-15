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В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?

15 марта 2022 21:02
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Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?-1

Яркая и трогательная традиция, предложенная Белорусским союзом молодежи еще в 2004 году. В День Конституции тем, кому накануне исполнилось 14 лет, вручают первые паспорта. Они учатся в 8 классе, но уже могут похвастаться достижениями. Например, в спорте, как Ульяна Силич. Из последних наград – победитель международного гимнастического фестиваля и республиканского турнира по эстетической гимнастике.  

В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?-4

Татьяна Сергеева, педагог СШ № 53 Минска:  
Всей школой всегда болеем за Ульяну, она у нас красавица, умница, спортсменка, всегда везде участвует. Молодец, поэтому очень рады, что такое у нее торжественное событие.  

В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?-7

Ульяна Силич, победитель республиканского турнира по эстетической гимнастике:  
Это тоже очень знаменательно для меня и останется навсегда в моей жизни.  

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Референдум-2022 – это уже история, о которой обязательно расскажут во время экскурсии в Музее белорусской государственности, где и проходила церемония. Для Ксении Некрашевич, победителя олимпиады по истории, это весьма символично.  

В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?-10

Ксения Некрашевич, победитель олимпиад по химии и истории:  
Мы должны знать прошлое, чтобы потом рассказывать своими детям и знать, что было в прошлом.

В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?-13

София Акимова, чемпион Европы по синхронному плаванию Synchro Latvia Cup – 2020:
Чувствуется сразу какая-то ответственность перед государством за будущее, за то, как будет выглядеть и какая будет значимая страна наша родная, и как она будет прославлена среди других стран.  

В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?-16

Вместе с паспортом ребята получили подарки. Такой патриотический момент – флаг Республики Беларусь. Теперь у каждого будет также свой личный экземпляр обновленной Конституции, мерч Первого и книга. А такие яркие моменты и забота, несомненно, окрыляют на новые дела во благо родины. И пусть они еще только начинают путь гражданина Беларуси, но к новому статусу подходят ответственно.  

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# Государственная политика # общество # Татьяна Сергеева # Ульяна Силич # Ксения Некрашевич # София Акимова # Фотофакт

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