В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркая и трогательная традиция, предложенная Белорусским союзом молодежи еще в 2004 году. В День Конституции тем, кому накануне исполнилось 14 лет, вручают первые паспорта. Они учатся в 8 классе, но уже могут похвастаться достижениями. Например, в спорте, как Ульяна Силич. Из последних наград – победитель международного гимнастического фестиваля и республиканского турнира по эстетической гимнастике.
Татьяна Сергеева, педагог СШ № 53 Минска:
Всей школой всегда болеем за Ульяну, она у нас красавица, умница, спортсменка, всегда везде участвует. Молодец, поэтому очень рады, что такое у нее торжественное событие.
Ульяна Силич, победитель республиканского турнира по эстетической гимнастике:
Это тоже очень знаменательно для меня и останется навсегда в моей жизни.
«Мои родители – офицеры». Председатель СК лично вручил паспорта детям, чьи родители служат в ведомстве. Подробности здесь.
Референдум-2022 – это уже история, о которой обязательно расскажут во время экскурсии в Музее белорусской государственности, где и проходила церемония. Для Ксении Некрашевич, победителя олимпиады по истории, это весьма символично.
Ксения Некрашевич, победитель олимпиад по химии и истории:
Мы должны знать прошлое, чтобы потом рассказывать своими детям и знать, что было в прошлом.
София Акимова, чемпион Европы по синхронному плаванию Synchro Latvia Cup – 2020:
Чувствуется сразу какая-то ответственность перед государством за будущее, за то, как будет выглядеть и какая будет значимая страна наша родная, и как она будет прославлена среди других стран.
Вместе с паспортом ребята получили подарки. Такой патриотический момент – флаг Республики Беларусь. Теперь у каждого будет также свой личный экземпляр обновленной Конституции, мерч Первого и книга. А такие яркие моменты и забота, несомненно, окрыляют на новые дела во благо родины. И пусть они еще только начинают путь гражданина Беларуси, но к новому статусу подходят ответственно.
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