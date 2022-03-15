В День Конституции лучшим школьникам вручили паспорта. Что прилагалось к главному документу гражданина?

Новости Беларуси. Первый документ 15 марта получили те ребята, которые уже прошли определенную череду испытаний, чтобы получить право стать обладателем паспорта в торжественной обстановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркая и трогательная традиция, предложенная Белорусским союзом молодежи еще в 2004 году. В День Конституции тем, кому накануне исполнилось 14 лет, вручают первые паспорта. Они учатся в 8 классе, но уже могут похвастаться достижениями. Например, в спорте, как Ульяна Силич. Из последних наград – победитель международного гимнастического фестиваля и республиканского турнира по эстетической гимнастике.

Татьяна Сергеева, педагог СШ № 53 Минска:

Всей школой всегда болеем за Ульяну, она у нас красавица, умница, спортсменка, всегда везде участвует. Молодец, поэтому очень рады, что такое у нее торжественное событие.

Ульяна Силич, победитель республиканского турнира по эстетической гимнастике:

Это тоже очень знаменательно для меня и останется навсегда в моей жизни. «Мои родители – офицеры». Председатель СК лично вручил паспорта детям, чьи родители служат в ведомстве. Подробности здесь. Референдум-2022 – это уже история, о которой обязательно расскажут во время экскурсии в Музее белорусской государственности, где и проходила церемония. Для Ксении Некрашевич, победителя олимпиады по истории, это весьма символично.

Ксения Некрашевич, победитель олимпиад по химии и истории:

Мы должны знать прошлое, чтобы потом рассказывать своими детям и знать, что было в прошлом.