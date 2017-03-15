В День Конституции Лидия Ермошина вручила паспорта талантливым подросткам

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В Беларуси 15 марта День Конституции.

Именно 15 марта в уже далеком 1994 году Парламент принял первый в истории тогда еще совсем молодого суверенного государства главный закон. И героями нашего следующего сюжета стали юные белорусы, которые своими успехами уже вписали свои имена в историю страны. Всем им 15 марта в праздничной обстановке вручили их первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра в этой витебской квартире суета. У Ильи Волка сегодня важный день – он получит свой первый в жизни паспорт. Отложив в сторону гантели, сам тщательно выглаживает белоснежную сорочку (раз за разом проверяя, а правильно ли?), затем бабочка и пиджак. Все должно быть идеально.

Илья Волк, учащийся гимназии №5 Витебска:

Мне предстоит сказать речь в филармонии. Это для меня очень трудно, очень волнуюсь.

И чтоб оправдать оказанное доверие, он будет репетировать ежеминутно. Впереди ответственное выступление перед сверстниками и губернатором.