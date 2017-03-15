В День Конституции Лидия Ермошина вручила паспорта талантливым подросткам
Новости Беларуси. Прочная основа для правового и демократического государства.
В Беларуси 15 марта День Конституции.
Именно 15 марта в уже далеком 1994 году Парламент принял первый в истории тогда еще совсем молодого суверенного государства главный закон. И героями нашего следующего сюжета стали юные белорусы, которые своими успехами уже вписали свои имена в историю страны. Всем им 15 марта в праздничной обстановке вручили их первые паспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра в этой витебской квартире суета. У Ильи Волка сегодня важный день – он получит свой первый в жизни паспорт. Отложив в сторону гантели, сам тщательно выглаживает белоснежную сорочку (раз за разом проверяя, а правильно ли?), затем бабочка и пиджак. Все должно быть идеально.
Илья Волк, учащийся гимназии №5 Витебска:
Мне предстоит сказать речь в филармонии. Это для меня очень трудно, очень волнуюсь.
И чтоб оправдать оказанное доверие, он будет репетировать ежеминутно. Впереди ответственное выступление перед сверстниками и губернатором.
8-классник Илья Волк – ученик года, лауреат областного конкурса «Эхо Чернобыля».
Юная артистка из Могилева и волейболист из Бобруйска. Они познакомились только сегодня. И, наверняка, теперь уж этот день не забудут. Сегодня они получают свой главный документ среди лучших ребят страны. Правда, для Валерии это уже не впервой.
Валерия Белоусова, учащаяся средней школы №41 Могилева:
Мне уже вручали паспорт два раза. Правда, только в паспортном столе.
Паспорт 14-летним в такой атмосфере вручают уже больше 10 лет. На сей раз из рук Лидии Ермошиной, и такое впервые.
Сама председатель ЦИК признается: до этого лишь четырежды выдавала удостоверение Президента. Ребята из Минской, Гродненской и Могилевской областей. Здесь и волейболист Иван Филиппов со спортивной травмой.
Но не только гипс помог 15 марта парню произвести впечатления на Лидию Ермошину.
Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Недаром сегодня получали паспорта самые лучшие, самые заметные, самые яркие дети. Те, в ком государство видит перспективу.
9 разделов и почти 150 статей. Здесь и богатый исторический опыт, и приоритеты национального развития. Вот она – прочная основа для правового, демократического государства. Конституция.
И пока по всей стране 14-летние ребята получали паспорта, другие, мечтая, изучали ее.
Глеб Джумашев, учщийся средней школы №25 Витебска:
В Конституции написаны обязанности человека. Например, почитать своих родителей, беречь природу.
Маргарита Живадрова, учащаяся средней школы №25 Витебска:
Человек имеет права учиться, бесплатно лечиться, на образование.
Кто-то из этих ребят реализовал себя в творчестве, кто-то в спорте, учебе. Кому-то это еще только представит, Конституцией гарантировано.