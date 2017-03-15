«Марш нетунеядцев» в Минске прошел спокойно и по заявленному маршруту

Новости Беларуси. В Минске 15 марта состоялся немногочисленный и довольно разношерстный так называемый «Марш нетунеядцев».
Он прошел без эксцессов и по заявленному маршруту.
И как бы не отрицали организаторы, некоторые представители оппозиции попытались использовать мероприятие в своем пиаре. Странно было видеть, как эту акцию возглавили анархисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задержанные участники акции против декрета № 3 грубо нарушили законодательство о проведении массовых мероприятий. Подробнее здесь.