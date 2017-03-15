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«Марш нетунеядцев» в Минске прошел спокойно и по заявленному маршруту

15 марта 2017 18:20
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Новости Беларуси. В Минске 15 марта состоялся немногочисленный и довольно разношерстный так называемый «Марш нетунеядцев».

Он прошел без эксцессов и по заявленному маршруту.

И как бы не отрицали организаторы, некоторые представители оппозиции попытались использовать мероприятие в своем пиаре. Странно было видеть, как эту акцию возглавили анархисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержанные участники акции против декрета № 3 грубо нарушили законодательство о проведении массовых мероприятий. Подробнее здесь.

# общество # Акции протеста

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