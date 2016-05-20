Новости «24 часа» и Ирина Ромбальская – лауреаты «Телевершины-2016»

Новости Беларуси. В эти минуты разрешается главная интрига года – кто же стал лучшим ведущим, репортером и оператором, и какая программа, по мнению авторитетного жюри, самая интересная. Во Дворце Республики проходит торжественная церемония награждения победителей 12-го Национального конкурса «Телевершина». Лучших выбирают в 25 номинациях. Почти в каждой из них представлен и наш телеканал. И у нас есть возможность узнать, что сейчас происходит на сцене Дворца Республики. На прямую связь со студией выходит моя коллега Яна Шипко. Яна, добрый вечер! Вам слово.

Яна Шипко, корреспондент СТВ:

Добрый вечер, Сергей! Сейчас у нас есть уникальная возможность наблюдать вживую за вручением главных теленаград года здесь, в зале Дворца Республики. Во-первых, спешу поделиться радостью. У нашего телеканала уже две статуэтки. Телевершину получила программа, которую вы прямо сейчас смотрите в эфире – Новости «24 часа». Кроме того, лучшей ведущей тематической программы стала Ирина Ромбальская. Для нее это была пятая номинация. Здесь уже было в кулуарах конкурса много сравнений с Леонардо ди Каприо, который тоже с пятого раза получил заветный «Оскар».

А сейчас церемония продолжается. Часть статуэток уже нашли своих обладателей. Отмечу, что в этом году трансляцию ведет телеканал СТВ, и шоу проходит в лучших голливудских традициях. Здесь, обратите внимание, и отливающие золотом статуэтки на фоне красных бархатных портьер, и торжественная обстановка, и интрига. А накануне мы пообщались с номинантами. Среди них, возможно, и те, которым из этого зала придется сделать всего несколько шагов до телеолимпа. Предлагаю послушать, что они рассказали.

Алексей Юнаш, оператор СТВ:

Очень приятно, что отметили работу нашего коллектива. В первую очередь, людей, которые всегда остаются за кадром. Нам все чаще доверяют очень сложные и ответственные мероприятия. Я надеюсь, мы оправдали возложенное на нас доверие. Будем надеяться на достойный результат.

Александр Серебенников и Наталья Немогай, ведущие ОНТ:

Атмосфера очень дружественная, очень приятная и долгожданная.

Абсолютно верно.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Это был очень важный год для страны, очень важный год для журналистов. Очень важный год для нас, телевизионщиков. И по-хорошему каждый из нас пытался в этот год как-то сконсолидировать собственные силы и родить что-то новое. На нашем канале было много премьер, и у коллег было много премьер. И, пожалуй, вот это состязание премьер сегодня во что-то выльется на этой сцене.

Евгений Крыжановский, заслуженный артист Республики Беларусь, ведущий ОНТ:

Я первый раз в номинантах, поэтому немножко волнуюсь, несмотря на опыт весь телевизионный в том числе. Самое главное – то, что это нужно. Время непростое, время сложное. А мы все равно делаем праздник и для телезрителей, и для себя.

Всего 25 номинаций. Лучших из лучших выбирало профессиональное жюри. Им предстояло отсмотреть под 300 работ, присланных на конкурс со всей страны. Представьте себе, сколько это часов видеоматериала.

Это уже 12-ая «Телевершина». Конкуренция на конкурсе год от года только растет. И вместе с ней профессиональный уровень всего белорусского ТВ в целом. Все более широко представлены региональные СМИ на конкурсе. Так, члены жюри отметили, что в этом году настоящим прорывом оказалось шкловское телевидение. У них уже, кстати, одна «Телевершина».

А больше всего споров разгорелось вокруг таких номинаций, как «Лучший сценарий», «Лучший репортер» и «Документальный фильм». Кстати, статуэтка «Документальный фильм» досталась ВоенТВ. Уж больно сильна была конкуренция в этих номинациях. А по каким критериям выбирало жюри обладателей «Телевершины», предлагаю послушать фрагмент интервью, который мы записали накануне.

Вячеслав Булацкий, член жюри, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:

Становится с каждым годом сложнее определить не то, что победителей, а даже номинантов в отдельных номинациях. Например, в такой номинации, как «Документальный фильм». Очень сильная номинация. Или творческая номинация «Лучший репортер». Прекрасная репортерская школа у наших телевизионных каналов. Всегда трудно выбрать достойнейшего среди достойных. А в целом, оценивая общий уровень представленных работ на этот конкурс, я скажу, что этот год был особенный для нашего телевидения. Были значимые общественно-политические события. И, конечно же, все творческие силы были телеканалов сосредоточены в этом виде вещания на создание такого рода передач. Надо сказать, что все каналы справились с этой задачей просто великолепно. Нам было очень трудно определить лучшую передачу в этом виде вещания.

Отмечу, что очень волнительно наблюдать за этим действием. Даже отсюда, из зала. Во-первых, очень болеем за коллег. У телеканала СТВ есть все шансы пополнить коллекцию статуэток. Мы представлены всего в 17 номинациях. Как минимум половина «Телевершин» еще не вручена. Само шоу смотрится на одном дыхании, зрелищно и при этом лаконично. Разнообразили церемонию также музыкальными шоу. Среди них – один из номеров по мотивам шоу «Две звезды», которое прошло на телеканале СТВ. Телезвезды споют в дуэте с белорусскими исполнителями.

Вот в такой торжественной обстановке лауреаты поднимаются на телеолимп под аккомпанемент живого оркестра. Продолжается звездный час звезд телеэфира.