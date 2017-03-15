В Беларуси отмечают 23 годовщину со дня принятия Конституции

Новости Беларуси. Праздник закона.

Беларусь отмечает день Конституции.

В 2017 году главному правовому акту страны исполняется 23 года.

Конституция – это документ, который имеет высшую юридическую силу

и определяет основы политической, правовой и экономической систем государства.

Знать основные положения закона обязан каждый человек. Изучать Конституцию начинают еще в школе. Так, на Стародорожчине вводят в практику правовые классы, где подростки будут знакомиться с главными правовыми документами страны. Для будущих учеников этого профиля день Конституции – особый праздник.