Первые операции с использованием 3D-модели сердца провели в Беларуси

Новости Беларуси. Уникальную операцию с использованием 3D-модели сердца успешно провели белорусские кардиохирурги. Выполненный в масштабе один к одному орган позволяет еще до оперативного вмешательства в буквальном смысле на ощупь изучить все нюансы строения сердца пациента. Теперь использование таких объемных моделей имеет все шансы стать регулярной практикой, особенно в сфере детской кардиохирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сейчас Леонид слушает мелодию своего сердцебиения с улыбкой и делится планами на возращение к работе. А еще несколько месяцев назад он едва мог самостоятельно подняться на 2 этаж. Виной тому гипертрофическая кардиомиопатия – проще говоря, дефицит кислорода. Как следствие сильнейшая нагрузка на сердце и летальный исход.

Леонид Вохмин:

Последнее время еле ходил. Как-то за три месяца стало очень сильно подкашивать все это. Буквально на второй этаж на лифте ехал. А сейчас может в космос полечу, как доктора шутят.

Благодаря новейшим технологиям мужчина свое сердце не только услышал, но и увидел. Леонид Вохмин:

Такое ощущение… свое сердце держать в руках. Не верится, что это мое, понимаете? Идентичная его собственному «моторчику» резиновая 3D-модель значительно улучшила качество операции. Алена Сырова, СТВ:

Уникальность это сердца, распечатанного на 3D-принтере, заключается в том, что материал, из которого оно изготовлено, позволяет соблюсти вплоть до мелочей, до последней клеточки, реалистичность сердца пациента. Такая достоверность в исполнении 3D-модели позволила фактически отрепетировать каждое свое действие кардиологу Владимир Андрущуку еще задолго до хирургического вмешательства. Владимир Андрущук, кардиохирург Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Возникла идея распечатать сердце, провести операцию на распечатанном сердце конкретного пациента. Потому что участок, который нужно удалить, у каждого индивидуальный.

Эта персональная модель сердца сегодня в Беларуси не единственная. Кроме Леонида, наши врачи уже успешно прооперировали еще одного пациента с редким диагнозом. В планах помочь и другим больным.