Первые операции с использованием 3D-модели сердца провели в Беларуси

Новости Беларуси. Уникальную операцию с использованием 3D-модели сердца успешно провели белорусские кардиохирурги.
Выполненный в масштабе один к одному орган позволяет еще до оперативного вмешательства в буквальном смысле на ощупь изучить все нюансы строения сердца пациента.
Теперь использование таких объемных моделей имеет все шансы стать регулярной практикой, особенно в сфере детской кардиохирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это сейчас Леонид слушает мелодию своего сердцебиения с улыбкой и делится планами на возращение к работе. А еще несколько месяцев назад он едва мог самостоятельно подняться на 2 этаж. Виной тому гипертрофическая кардиомиопатия – проще говоря, дефицит кислорода. Как следствие сильнейшая нагрузка на сердце и летальный исход.
Леонид Вохмин:
Последнее время еле ходил. Как-то за три месяца стало очень сильно подкашивать все это. Буквально на второй этаж на лифте ехал. А сейчас может в космос полечу, как доктора шутят.
Благодаря новейшим технологиям мужчина свое сердце не только услышал, но и увидел.
Леонид Вохмин:
Такое ощущение… свое сердце держать в руках. Не верится, что это мое, понимаете?
Идентичная его собственному «моторчику» резиновая 3D-модель значительно улучшила качество операции.
Алена Сырова, СТВ:
Уникальность это сердца, распечатанного на 3D-принтере, заключается в том, что материал, из которого оно изготовлено,
позволяет соблюсти вплоть до мелочей, до последней клеточки, реалистичность сердца пациента.
Такая достоверность в исполнении 3D-модели позволила фактически отрепетировать каждое свое действие кардиологу Владимир Андрущуку еще задолго до хирургического вмешательства.
Владимир Андрущук, кардиохирург Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Возникла идея распечатать сердце, провести операцию на распечатанном сердце конкретного пациента.
Потому что участок, который нужно удалить, у каждого индивидуальный.
Эта персональная модель сердца сегодня в Беларуси не единственная. Кроме Леонида, наши врачи уже успешно прооперировали еще одного пациента с редким диагнозом. В планах помочь и другим больным.
Таких, к слову, около 500 во всей стране.
Владимир Андрущук:
Мы ускорились и сейчас достигли сроков формирования модели в 5 часов.
По словам врачей, создание такой модели – настоящий прорыв, сделанный на научном энтузиазме. Особенно актуальна новая технология для детских кардиохирургов, ведь они с ювелирной точностью оперируют самые маленькие сердца.