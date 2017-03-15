Школьники из Слонимского района получили паспорта в Овальном зале Дома правительства

Новости Беларуси. По традиции в День Конституции самым талантливым, спортивным и успешным в учебе молодым людям нашей страны в торжественной обстановке вручают первые в их жизни паспорта.

Так, ребята из Слонимского района свои главные документы получили в символичном для Беларуси месте – Овальном зале, где принимаются основные законы страны.

Примечательно, что среди тех, кто сегодня присутствовал на церемонии, многие сами активно участвуют в жизни своего района, являясь депутатами молодежного парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Сопикова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

День Конституции – это день гордости за нашу страну, за ее расцвет, за ее героическое прошлое, уверенность в завтрашнем дне. Завтрашний день зависит от нашей молодежи. Очень важно, чтобы молодежь прочувствовала важность сегодняшнего события. Чтобы они почувствовали, что это праздник – День Конституции.

На протяжении пяти дней во всех регионах страны продолжалась акция «Мы – граждане Беларуси». Она объединила тысячи молодых людей – каждый получил свой главный документ из рук заслуженных людей страны.