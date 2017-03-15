15 марта – День Конституции в Беларуси

15 марта в Беларуси – «красный день календаря», День Конституции. Она была принята 15 марта 1994 года. С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно с 10 по 15 марта в Беларуси этому событию посвящается праздничная акция: 14-летним белорусам – отличникам учебы, победителям всевозможных конкурсов и олимпиад, торжественно вручают первый главный документ – паспорт.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый секретарь Минского областного комитета БРСМ» – Дмитрий Воронюк и участник акции «Мы – граждане Беларуси!», учащийся первой Логойской школы – Никита Грузд.