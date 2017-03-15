Прямой эфир

15 марта – День Конституции в Беларуси

15 марта 2017 07:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

15 марта в Беларуси – «красный день календаря», День Конституции. Она была принята 15 марта  1994 года. С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно с 10 по 15 марта в Беларуси этому событию посвящается праздничная акция: 14-летним белорусам – отличникам учебы, победителям всевозможных конкурсов и олимпиад, торжественно вручают первый главный документ – паспорт.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый секретарь Минского областного комитета БРСМ» – Дмитрий  Воронюк  и участник акции «Мы – граждане Беларуси!», учащийся первой Логойской школы – Никита Грузд.

# общество # Конституция # Фотофакт # Никита Грузд

Другие новости рубрики

Все новости
Жоресу Алферову – 87 лет: с днем рождения ученого поздравил Президент Беларуси
15 марта 2017 07:40

Жоресу Алферову – 87 лет: с днем рождения ученого поздравил Президент Беларуси

300 км за 3 дня: студенты БГУФК отправились в «Звездный поход»
15 марта 2017 07:37

300 км за 3 дня: студенты БГУФК отправились в «Звездный поход»

Председатель Конституционного суда Беларуси вручит паспорта девушкам и юношам 15 марта
15 марта 2017 06:34

Председатель Конституционного суда Беларуси вручит паспорта девушкам и юношам 15 марта