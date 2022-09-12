«Людей интересует всё». Архивной службе Беларуси исполнилось 100 лет. Какие документы там хранятся?

Новости Беларуси. День открытых дверей проводят архивы Беларуси. Сегодня служба, главная задача которой – сохранить документальное историческое прошлое, празднует вековой юбилей. Не остался в стороне и Национальный архив, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К столетию здесь подготовили экскурсию для будущих коллег – студентов Новопольского колледжа, которые обучаются по специальности «Документоведение». Кроме того, посетители смогли увидеть интерактивный проект «Партизаны Беларуси», а также больше узнать о Пантелеймоне Пономаренко.

Экспозиция приурочена к 120-летию со дня рождения государственного деятеля, ее наполнили в том числе документы из российских хранилищ. Впрочем, все внимание сегодня приковано к постановлению столетней давности, с которого началось развитие архивной службы в Беларуси.

Елена Стуканова, заместитель директора Национального архива Беларуси:

100 лет назад в такой же день, 12 сентября 1922 года, было подписано постановление ЦИК СНК Советской Социалистической Республики Белоруссии об утверждении положения о белорусском центральном архиве. И с этого документа начинается история развития государственной архивной службы Беларуси. Конечно, как и сегодня, главная задача архивной отрасли – сохранить документальное историческое наследие. Такие же задачи ставились и 100 лет назад, но с течением времени, конечно, мы совершенствуем свою деятельность. К вопросам сохранности добавляются и вопросы использования документов – сделать документы максимально доступными широкому кругу общественности.

Елена Кушнова, заместитель директора Национального архива Беларуси:

Одной из важнейших задач всех архивных учреждений является информационное обеспечение пользователей. Людей интересует все, начиная от своей родословной и до подтверждения своего стажа работы либо учебы. По этим вопросам в архив можно обратиться. Людей очень волнует наше военное прошлое, участие их родственников в партизанском движении на территории Беларуси. Поскольку у нас хранятся документы белорусского партизанского штаба, движения, эта тема сегодня очень актуальна в тематических и биографических запросах.

Национальный архив Беларуси в 2022 году отметил личный праздник – 95 лет с момента основания. В минскую библиотеку он переехал только в 2007 году и сегодня насчитывает 11 хранилищ, которые занимают пять этажей.

Наталья Нартовская, заведующая отделом обеспечения сохранности документов и фондов:

В каждом архивохранилище все документы размещаются по отраслевой схеме. Сама собой отраслевая схема предусматривает размещение этих документов на стеллажах, то есть у нас схема на бумажной основе и в электронном модуле. Следуя этой схеме, в архивохранилище размещаются дела. Поскольку мы – архив комплектующийся, ежегодно принимаем на постоянное хранение документы в немалом количестве. На этот год у нас запланирован прием 18 тысяч, но приняли уже более 20 тысяч документов.