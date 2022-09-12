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«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям

12 сентября 2022 13:51
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Новости Беларуси. 11 лет на страже порядка и закона. В профессиональный праздник наградили лучших сотрудников управления Следственного комитета по Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также вручили погоны в связи с присвоением специальных званий.

«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям-1

Состоялось открытие памятника «Следователи всех поколений Минщины». Он изготовлен из 11-тонного камня – наиболее прочного природного материала, что служит символом крепости основ, заложенных нашими предками. На торжественную церемонию собрались ветераны, молодые сотрудники, а также ученики борисовского профильного юридического класса.

«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям-4

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:
Мы, конечно же, помним, что создан был Следственный комитет не на пустом месте. В основе решения главы государства – желание, стремление многих поколений белорусских следователей, которые стремились обрести процессуальную самостоятельность, напряженно трудились, выполняя свой служебный долг. Поэтому сегодня мы сердечно благодарим, чтим всех тех, кто стоял у истоков.

«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям-7

Владислав Мороз, следователь Жодинского городского отдела Следственного комитета:
Ребята, которые интересуются данной структурой и направлением – чтобы не сомневались, были более целеустремленными, были уверены в своем выборе.

«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям-10

Андрей Концевой, заместитель начальника отдела следственного управления УСК по Минской области:
От качества и результатов нашей работы зависят судьбы людей, торжество справедливости, мир и спокойствие граждан.

«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям-13

Всего с начала 2022 года следователями Минщины возбуждено свыше 10 тысяч уголовных дел, а сумма возмещенного ущерба составляет более 2,5 миллиона белорусских рублей.

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Андрей Лис # Владислав Мороз # Андрей Концевой # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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