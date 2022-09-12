«Чтим всех тех, кто стоял у истоков». В Минске открыли памятник следователям

Новости Беларуси. 11 лет на страже порядка и закона. В профессиональный праздник наградили лучших сотрудников управления Следственного комитета по Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также вручили погоны в связи с присвоением специальных званий.

Состоялось открытие памятника «Следователи всех поколений Минщины». Он изготовлен из 11-тонного камня – наиболее прочного природного материала, что служит символом крепости основ, заложенных нашими предками. На торжественную церемонию собрались ветераны, молодые сотрудники, а также ученики борисовского профильного юридического класса.

Андрей Лис, начальник управления Следственного комитета по Минской области:

Мы, конечно же, помним, что создан был Следственный комитет не на пустом месте. В основе решения главы государства – желание, стремление многих поколений белорусских следователей, которые стремились обрести процессуальную самостоятельность, напряженно трудились, выполняя свой служебный долг. Поэтому сегодня мы сердечно благодарим, чтим всех тех, кто стоял у истоков.

Владислав Мороз, следователь Жодинского городского отдела Следственного комитета:

Ребята, которые интересуются данной структурой и направлением – чтобы не сомневались, были более целеустремленными, были уверены в своем выборе.