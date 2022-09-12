«Работы на сегодня ведутся на всех объектах». На какой стадии готовности новые станции метро?

Новости Беларуси. На станции метро «Аэродромная» завершены основные монолитные работы. В Минске активными темпами продолжается строительство трех станций Зеленолужской линии метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Часть помещений уже готовы. Сейчас здесь проводится отделка. В том числе на объекте работают сотрудники электромонтажного управления и специалисты по установке вентиляции. На станции «Слуцкий гостинец» идет разработка котлована и монолитной части.

Готовность по монтажу конструкций составляет около 20 %. В активной стадии строительства находится и электродепо «Слуцкое», в нем будут обслуживаться поезда Зеленолужской ветки метро.

Василий Косовец, генеральный директор УП «Минскметрострой»:

Работы на сегодня ведутся на всех объектах, на всех станциях, перегонных туннелях, на депо. Работает чуть более 800 человек ежедневно. В основном работы выполняются силами «Минскметростроя». В том числе привлекаются и субподрядные организации. Большинство из них состава ГПО «Минскстрой»