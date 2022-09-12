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«Работы на сегодня ведутся на всех объектах». На какой стадии готовности новые станции метро?

12 сентября 2022 14:10
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Новости Беларуси. На станции метро «Аэродромная» завершены основные монолитные работы. В Минске активными темпами продолжается строительство трех станций Зеленолужской линии метрополитена, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Работы на сегодня ведутся на всех объектах». На какой стадии готовности новые станции метро?-1

«Работы на сегодня ведутся на всех объектах». На какой стадии готовности новые станции метро?-3

Часть помещений уже готовы. Сейчас здесь проводится отделка. В том числе на объекте работают сотрудники электромонтажного управления и специалисты по установке вентиляции. На станции «Слуцкий гостинец» идет разработка котлована и монолитной части.

«Работы на сегодня ведутся на всех объектах». На какой стадии готовности новые станции метро?-6

Готовность по монтажу конструкций составляет около 20 %. В активной стадии строительства находится и электродепо «Слуцкое», в нем будут обслуживаться поезда Зеленолужской ветки метро.

«Работы на сегодня ведутся на всех объектах». На какой стадии готовности новые станции метро?-9

Василий Косовец, генеральный директор УП «Минскметрострой»:
Работы на сегодня ведутся на всех объектах, на всех станциях, перегонных туннелях, на депо. Работает чуть более 800 человек ежедневно. В основном работы выполняются силами «Минскметростроя». В том числе привлекаются и субподрядные организации. Большинство из них состава ГПО «Минскстрой»

«Работы на сегодня ведутся на всех объектах». На какой стадии готовности новые станции метро?-12

На станции «Неморшанский сад» работают над установкой перекрытий объекта, в помещениях продолжается внутренняя отделка. Всего задействованы около 150 человек. Работы проводят без выходных, в две смены. Зеленолужская линия будет протяженностью более 17 километров и будет насчитывать 14 станций.

Какую проверку устраивают машинистам и как выглядит депо? Узнали у работников Минского метро прямо под землей. Читать здесь.

# Минское метро # общество # Василий Косовец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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