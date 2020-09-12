Ситуация на западной границе и общественно-политическая обстановка обсуждены на совещании у Президента Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 12 сентября провел традиционное субботнее совещание с силовым блоком Совета безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос – о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать.

Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится.

Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.