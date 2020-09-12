Прямой эфир

Ситуация на западной границе и общественно-политическая обстановка обсуждены на совещании у Президента Беларуси

12 сентября 2020 15:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 12 сентября провел традиционное субботнее совещание с силовым блоком Совета безопасности Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Первый вопрос – о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать.

Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится.

Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Анонс проекта «Азарёнок. Тайные пружины политики-2020»
12 сентября 2020 14:48

Анонс проекта «Азарёнок. Тайные пружины политики-2020»

Вячеслав Хоронеко о новом рекорде: это в первую очередь акция в честь 75-летия Великой Победы
12 сентября 2020 14:44

Вячеслав Хоронеко о новом рекорде: это в первую очередь акция в честь 75-летия Великой Победы

«Люди очень удивлены». Как отмечают День города в Музее ВОВ
12 сентября 2020 13:10

«Люди очень удивлены». Как отмечают День города в Музее ВОВ