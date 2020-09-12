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«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября

12 сентября 2020 13:44
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Новости Беларуси. В Партизанском районе Минска 12 сентября состоялось открытие фестиваля «Футбол – мечта каждого мальчишки». Его приурочили ко Дню города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября-1

Начиная с этой субботы и до середины октября команды школ будут соревноваться за звание лучшей футбольной дружины своего района. Участие принимают две возрастные группы – ребята 6, 7, 8-х классов.

«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября-4

Регламент игры упрощенный – два тайма по 10 минут. Как отметил председатель федерации футбола Минска, после фестиваля лучших ребят ждут в сборной страны.

«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября-7

Владимир Гордеев, директор физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Партизанского района:
Идея проведения футбольного фестиваля возникла не случайно, поскольку футбол – это вид спорта номер один, вид спорта массовый. Поэтому наша задача, оргработников, создать все необходимые условия для самореализации детей, увеличивая количество турниров.

«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября-10

Кристина Пинигина, преподаватель физического воспитания гимназии №7:
Нам сказали, что главное участие. Нет! Главное – победа: первое, второе, третье, а там уже как повезет. Хочется, конечно, повесить медальку на свою шею. Как преподавателю всегда приятно, когда воспитанники что-то завоевывают. Поэтому я думаю, что наши мальчишки постараются и у них обязательно все получится.

«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября-13

Этот фестиваль проходит впервые, но, как уже заявили организаторы, в планах сделать его традиционным.

# Футбол Беларуси # Владимир Гордеев # Кристина Пинигина # Фотофакт

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