«Футбол – мечта каждого мальчишки». Спортивный фестиваль пройдёт в Минске до середины октября

Новости Беларуси. В Партизанском районе Минска 12 сентября состоялось открытие фестиваля «Футбол – мечта каждого мальчишки». Его приурочили ко Дню города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начиная с этой субботы и до середины октября команды школ будут соревноваться за звание лучшей футбольной дружины своего района. Участие принимают две возрастные группы – ребята 6, 7, 8-х классов.

Регламент игры упрощенный – два тайма по 10 минут. Как отметил председатель федерации футбола Минска, после фестиваля лучших ребят ждут в сборной страны.

Владимир Гордеев, директор физкультурно-спортивного центра детей и молодежи Партизанского района:

Идея проведения футбольного фестиваля возникла не случайно, поскольку футбол – это вид спорта номер один, вид спорта массовый. Поэтому наша задача, оргработников, создать все необходимые условия для самореализации детей, увеличивая количество турниров.

Кристина Пинигина, преподаватель физического воспитания гимназии №7:

Нам сказали, что главное участие. Нет! Главное – победа: первое, второе, третье, а там уже как повезет. Хочется, конечно, повесить медальку на свою шею. Как преподавателю всегда приятно, когда воспитанники что-то завоевывают. Поэтому я думаю, что наши мальчишки постараются и у них обязательно все получится.