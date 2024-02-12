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Его называли партизанским генералом. Выставка к 125-летию Василия Коржа работает в Солигорске

12 февраля 2024 14:05
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Жизни Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа посвящена выставка в солигорском музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его называли партизанским генералом. Выставка к 125-летию Василия Коржа работает в Солигорске-1

В новой экспозиции собраны снимки времен войны и личные вещи бойца: знаменитая папаха, нож, ракетница, депутатский билет и другое. Многие экспонаты передала в музей дочь легендарного партизанского командира Зинаида Корж. Отдельно представлена литература, где описаны будни партизан. Выставка раскрывает жизненный путь Василия Коржа от начала войны до послевоенного времени.

Его называли партизанским генералом. Выставка к 125-летию Василия Коржа работает в Солигорске-4

Екатерина Король, главный хранитель фондов Солигорского краеведческого музея:
На этой выставке, посвященной Василию Захаровичу, можно проследить его жизненный путь. Поскольку это легендарная личность как для нашего солигорского края, на тот момент Старобинского района, так и для партизанского движения Советского Союза. Потому что он одним из первых организовал партизанский отряд, это было 26 июня 1941 года.

Его называли партизанским генералом. Выставка к 125-летию Василия Коржа работает в Солигорске-7

В годы Великой Отечественной именно Василий Корж создал первый партизанский отряд на территории нашей страны. Уроженец деревни Хоростово после войны руководил колхозами, работал заместителем министра лесного хозяйства БССР. В некоторых белорусских городах в честь героя названы улицы.

# Великая Отечественная война # общество # Василий Корж

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