Украинцев призывают воевать без зарплаты! Возможен ли новый майдан?

Василий Вакаров, политический аналитик, участник международного движения «Другая Украина»:

По итогам 2022 года госдолг Украины составлял 78 % от ВВП. По итогам 2023 года он стал 85 %. Это публичная цифра. Тем не менее страны ЕС продолжают поддерживать Украину, хотя поддержка не такая, какая была. И говорят, что поддержки такой не будет. Сегодня один из главных политологов, который поддерживает режим Зеленского, Портников публично говорит о том, что вы должны воевать без зарплаты. А как он себе представляет воевать без зарплаты? Люди слышат это и ощущают на себе отсутствие социальной помощи. Возможен ли майдан? Не знаю. Майданы в Украине организовывает Посольство США. Но то, что протесты в Украине по весне будут – это мой прогноз. Я вижу недовольства, я вижу, о чем говорит Тимошенко. Я понимаю, что эти публичные заявления и требования переформатирования власти от Зеленского могут как раз привести к волнениям. Вряд ли будут майданы, но волнения будут.

Венгерский аналитик: многие европейские лидеры поддерживают позицию Орбана – подробности здесь.