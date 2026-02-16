В чём смысл праздника Сретения Господня – рассказал первый проректор Института теологии БГУ
Перед праздником Сретение Господне, на который приходится День православной молодежи в программе «Прикосновение к свету» встретились с первым проректором Института теологии БГУ.
Олег Лепешенков, СТВ:
Праздник, который мы встретим в ближайшее воскресенье 15 февраля 2026 года с церковнославянского богослужебного языка переводится как «встреча» – Сретение. Что мы празднуем в этот день?
Протоиерей Сергий Мовсесян, первый проректор Института теологии БГУ:
В этот день мы празднуем встречу. Встречу Бога и человека. Человека Симеона Богоприимца, старика. По преданию был не просто старым человеком, а глубоко старым человеком. Говорят о 300-летнем сроке. Трудно как-то представить, как это возможно. Но для нас достаточно понимать то, что это уже жизнь на просто вере, ожидании. Что он ожидал? К чему он стремился? Когда-то он усомнился в том, что пророчество о том, что Христос Мессия родится от Девы, возможно. Ему показалось, что речь о Деве подразумевает на самом деле молодую девушку. Он хотел сделать некое исправление в пророчестве. Ему было явление, в котором было сказано о том, что нет, не смей исправлять то, что открыто Богом. Ты сам доживешь до того срока, когда действительно Дева родит Спасителя. Ты сподобишься видеть это.
Олег Лепешенков:
На каких путях современному человеку искать этой встречи? Есть Институт теологии БГУ, где учат теологии. То есть это наука о Боге. Казалось бы, как это возможно? Есть храм, в котором мы сейчас находимся, в который приходят люди. Где скорее может произойти эта встреча?
Протоиерей Сергий Мовсесян:
Любая встреча – это чудо. Первая, наверное, встреча это человека с самим собой. Без этого мы пройдем мимо ближнего своего и мимо Бога. К большому сожалению мы видим это в Евангелие, то есть совсем немного из всех тех людей, с которыми Господь встречался, действительно встретились с ним. Многие прошли мимо. Потому что они были в этой суете, в этом многопопечении в те времена и сегодня. Это взыскание источника любви, взыскание источника чистоты и правды, которое начинается, когда ты видишь в себе некий дефицит этой правды, чистоты. Когда у человека есть этот поиск жизни, то тогда он, встретившись с собой, может встретиться с Богом. Молодежь в этом смысле – это как раз по всей видимости те, кто может еще оставаться дерзким в задавании смелых вопросов. Тот, кто может не соглашаться с трафаретными ответами. «Мне это не подходит», – скажет молодой человек. Потому что мы с вами уже такие приличные, толерантные. Мы уже тут помолчим. Готовы не обидеть кого-то. Молодой человек: ну и что, что я обижу? Ради правды я готов сам претерпеть обиду. Если надо, кого-то обижу. Это дерзновение, которое иногда приводит к тому, что лес рубят и щепки летят, благословенно. Потому что только так ты можешь прикоснуться к каким-то настоящим и глубоким вещам. Только так ты можешь встретится. Испытывая жизнь на зуб, честно двигаясь вперед, ты можешь увидеть границы своих собственным представлений.
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