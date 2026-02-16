В чём смысл праздника Сретения Господня – рассказал первый проректор Института теологии БГУ

Перед праздником Сретение Господне, на который приходится День православной молодежи в программе «Прикосновение к свету» встретились с первым проректором Института теологии БГУ. Олег Лепешенков, СТВ:

Праздник, который мы встретим в ближайшее воскресенье 15 февраля 2026 года с церковнославянского богослужебного языка переводится как «встреча» – Сретение. Что мы празднуем в этот день?

Протоиерей Сергий Мовсесян, первый проректор Института теологии БГУ:

В этот день мы празднуем встречу. Встречу Бога и человека. Человека Симеона Богоприимца, старика. По преданию был не просто старым человеком, а глубоко старым человеком. Говорят о 300-летнем сроке. Трудно как-то представить, как это возможно. Но для нас достаточно понимать то, что это уже жизнь на просто вере, ожидании. Что он ожидал? К чему он стремился? Когда-то он усомнился в том, что пророчество о том, что Христос Мессия родится от Девы, возможно. Ему показалось, что речь о Деве подразумевает на самом деле молодую девушку. Он хотел сделать некое исправление в пророчестве. Ему было явление, в котором было сказано о том, что нет, не смей исправлять то, что открыто Богом. Ты сам доживешь до того срока, когда действительно Дева родит Спасителя. Ты сподобишься видеть это. Олег Лепешенков:

На каких путях современному человеку искать этой встречи? Есть Институт теологии БГУ, где учат теологии. То есть это наука о Боге. Казалось бы, как это возможно? Есть храм, в котором мы сейчас находимся, в который приходят люди. Где скорее может произойти эта встреча?