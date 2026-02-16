Как правильно питаться при активных тренировках? Советы от нутрициолога

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Чтобы занятия в тренажерном зале или дома приносили результат, мужчинам и женщинам важно не только правильно тренироваться, но и сбалансированно питаться. Сегодня я вам расскажу, что лучше есть до и после тренировки.

Перед занятием спортом лучше поесть за час-полтора, если вы поедите раньше, то может быть тяжело тренироваться. Чтобы набраться сил и энергии, в вашей тарелке обязательно должны быть сложные углеводы. У меня это киноа. В кашу вы можете добавить немного полезных жиров, у меня это масло гхи, но и обязательным компонентом должен быть белок. Это главный строительный материал. У меня это котлеты из индейки.

А в течение 30 минут после тренировки для улучшения роста мышечной массы важно съесть еще дополнительную порцию белка. Обычно у людей белок ассоциируется со спортивными протеинами, но я лично рекомендую употреблять цельные продукты из белка. Например, оладьи из куриной печени.