«Цвет любви». Дизайнер из Беларуси представила коллекцию мужской одежды на подиуме в Китае

Людмила Тараканова, дизайнер, доцент кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета:

В моем понимании, коллекция моя – этот цвет любви, это праздник. Прежде всего мне хотелось выразить новое видение самого мужчины. То есть не через будничность, а через его состояние, через его содержание. Потому что всегда мужчины начинают скромничать, начинают уходить в тень, может быть, где-то за женщиной, потому что не все активны, не все настолько эмоциональны в большей степени, как женщины. Так вот, мне захотелось именно передать чувства. И поэтому для меня эта коллекция – это праздник чувств. Чувства бывают разные. Соответственно, состояние любви, так же, как и любовь, может быть разной. Потому что, в моем понимании, любовь – это родная земля, прежде всего, это Родина. А второе – это взаимоотношения мужчины и женщины. Потом, соответственно, появляются дети. То есть эта любовь уже к младшему поколению, но при этом уважение к старшим.

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