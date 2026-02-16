В Ельском районе водитель погиб после падения авто в реку

В Гомельской области расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель. Машина упала с моста в реку, сообщает Гомельская областная организация ОСВОД в официальном Telegram-канале.

ДТП произошло в Ельском районе недалеко от деревни Бобруйки. По предварительному заключению, водитель 1967 года рождения потерял контроль над автомобилем, после чего упал с моста в реку Мытва и перевернулся.

Машину вытащили из воды спасатели.

Фото: официальный Telegram-канал Гомельской областной организации ОСВОД