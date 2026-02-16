Прямой эфир

В Ельском районе водитель погиб после падения авто в реку

16 февраля 2026 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Ельском районе водитель погиб после падения авто в реку-0

В Гомельской области расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб водитель. Машина упала с моста в реку, сообщает Гомельская областная организация ОСВОД в официальном Telegram-канале.

ДТП произошло в Ельском районе недалеко от деревни Бобруйки. По предварительному заключению, водитель 1967 года рождения потерял контроль над автомобилем, после чего упал с моста в реку Мытва и перевернулся. 
Машину вытащили из воды спасатели.

Фото: официальный Telegram-канал Гомельской областной организации ОСВОД

# общество # ДТП

Другие новости рубрики

Все новости
Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе?
16 февраля 2026 10:56

Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе?

Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому народу на встрече с послом Кубы
16 февраля 2026 10:46

Глава МИД Беларуси выразил неизменную поддержку братскому народу на встрече с послом Кубы

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга
16 февраля 2026 10:43

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга