В чём секрет популярности Национальной школы красоты? Поговорили с Боженой Еремич

Красота души на первом месте. Именно это отвечают тысячи моделей, востребованных в бьюти-индустрии, подготовленных в Беларуси. В чем секрет популярности Национальной школы красоты и какими проектами она занимается?

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты:

Суть проекта заключается в том, что человек, не имея никаких знаний, умений и навыков, на протяжении месяца обучается макияжу, дефиле, хореографии, этикету, основам стиля. Итоговая точка – итоговый концерт. Это может распространяться и на мужскую аудиторию, но были пока что только женщины. Им этот проект очень понравился, в итоге они выходили на подиум, демонстрировали навыки и умения.

Юрий Царев, ведущий:

Но есть и другие начинания, это филиалы Школы красоты. Раньше была просто единая Национальная школа красоты, а сейчас она пошла в регионы. С каким успехом?

Божена Еремич:

Есть свои сложности, но мы с ними боремся, потому что хотим распространять наши знания, навыки, умения, нашу идеологию, патриотизм на учеников в других регионах. Сейчас у нас всего два территориальных отделения, но ведутся переговоры с другими областями. Ведутся переговоры с Гродненской областью. В Гродно в 2024 году планируем открыть качественного уровня территориальное отделение.