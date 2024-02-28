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О работе по предупреждению аварий рассказали в Госпромнадзоре – стоит задача снизить уровень травматизма

28 февраля 2024 08:52
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Новости Беларуси. Безопасность предприятий, лифтов, башенных кранов и даже аттракционов. О работе по предупреждению аварий рассказали в Госпромнадзоре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О работе по предупреждению аварий рассказали в Госпромнадзоре – стоит задача снизить уровень травматизма-1

Ставится задача – снизить уровень травматизма. Для этого проводится техническая диагностика оборудования. В результате за несоблюдение лицензионных требований в 2023 году юрлицам выдано более 60-ти предписаний. Главные причины – несоответствие подготовки кадров и неисправность оборудования. Приостановлено более 30-ти лицензий, из них 12 возобновили после устранения нарушений. Большую роль играют профилактические мероприятия. Уже традицией стало проведение единых дней безопасности. Как результат – положительная динамика снижения нарушений.

О работе по предупреждению аварий рассказали в Госпромнадзоре – стоит задача снизить уровень травматизма-4

Андрей Кончик, заместитель начальника Госпромнадзора:
На сегодняшний момент мы работаем довольно серьезно в этом направлении, совершенствуется правовая база. Конечно, это дает результат в области промышленной безопасности. Госпромнадзор осуществляет надзор в области промышленной безопасности более 159 тысяч субъектов хозяйствования. В прошлом году у нас в Республике Беларусь аварий не зарегистрировано. Однако было 12 инцидентов. При этом ущерб небольшой. Пострадавших не было.

О работе по предупреждению аварий рассказали в Госпромнадзоре – стоит задача снизить уровень травматизма-7

Департамент МЧС по надзору за безопасным ведением работ в промышленности успешно сотрудничает с российскими специалистами, подписана дорожная карта на два года. Эксперты Ростехнадзора приедут в Беларусь, чтобы изучить наш опыт.

# Правила безопасности # общество # Андрей Кончик

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